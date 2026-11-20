Naza Di Serio abrió su corazón y habló de un momento muy difícil que atraviesa desde hace tres meses. La comunicadora de TN y panelista de La Mañana con Moria (El Trece) eligió contarlo en sus historias de Instagram, con palabras sinceras y sin dar detalles. Lo hizo en medio de semanas movidas a nivel mediático.
Una pausa
Tras días de mucha exposición, Naza decidió poner un freno y contar lo que vive puertas adentro. “Hace tres meses me pasó algo muy duro con la persona más importante de mi vida y se me detuvo la vida”, escribió. Aclaró enseguida que no daría detalles. “No quiero entrar en detalles porque es su intimidad y nuestra privacidad”, explicó. Y agregó: “Recién hoy puedo darme el permiso de quebrarme un poco y escribir esto”.
Gran parte del mensaje fue de gratitud. Agradeció al Dr. Capuya, que le dijo que fuera al Hospital Pirovano, y contó: “Le salvaron la vida. Hace tres meses vengo todos los días al hospital y conocí una realidad que la sabía de palabra, pero no la había transitado”.
Los médicos y enfermeros
Naza destacó el trato que recibió. “Médicos y enfermeros que no solo la ayudaron a ella sino a mí. Que me abrazaron, contuvieron, secaron las lágrimas”, escribió. Y remarcó: “Tenemos que estar orgullosos, no solo de los médicos que son, sino de la humanidad que tienen a diario frente a los peores escenarios de la vida”.
El apoyo del trabajo
También agradeció a sus compañeros de Mediodía Noticias y La Mañana con Moria, al equipo de maquillaje y peinado y a las autoridades de TN y El Trece. “Si no hubiera sido por ustedes, mi salud mental hubiera desbordado”, afirmó. Y le habló en particular a Capuya: “Fuiste la persona que corrió por mí, vino al hospital y tomó la posta cuando yo ya no podía más”.
Para cerrar, dejó claro que no volverá a hablar del tema. “No volveré a abrir esta puerta ni a hablar del tema y me seguiré ocupando como hasta ahora y más”, escribió. Y sumó un mensaje para sus amigos: “Seguimos con la programación habitual y aunque duela hasta el maquillaje, el show debe continuar”.