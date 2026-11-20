Naza Di Serio abrió su corazón y habló de un momento muy difícil que atraviesa desde hace tres meses. La comunicadora de TN y panelista de La Mañana con Moria (El Trece) eligió contarlo en sus historias de Instagram, con palabras sinceras y sin dar detalles. Lo hizo en medio de semanas movidas a nivel mediático.

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Una pausa

Tras días de mucha exposición, Naza decidió poner un freno y contar lo que vive puertas adentro. “Hace tres meses me pasó algo muy duro con la persona más importante de mi vida y se me detuvo la vida”, escribió. Aclaró enseguida que no daría detalles. “No quiero entrar en detalles porque es su intimidad y nuestra privacidad”, explicó. Y agregó: “Recién hoy puedo darme el permiso de quebrarme un poco y escribir esto”.

Naza Di Serio contó que vivió un momento muy duro.

Gran parte del mensaje fue de gratitud. Agradeció al Dr. Capuya, que le dijo que fuera al Hospital Pirovano, y contó: “Le salvaron la vida. Hace tres meses vengo todos los días al hospital y conocí una realidad que la sabía de palabra, pero no la había transitado”.

Los médicos y enfermeros

Naza destacó el trato que recibió. “Médicos y enfermeros que no solo la ayudaron a ella sino a mí. Que me abrazaron, contuvieron, secaron las lágrimas”, escribió. Y remarcó: “Tenemos que estar orgullosos, no solo de los médicos que son, sino de la humanidad que tienen a diario frente a los peores escenarios de la vida”.

El apoyo del trabajo

También agradeció a sus compañeros de Mediodía Noticias y La Mañana con Moria, al equipo de maquillaje y peinado y a las autoridades de TN y El Trece. “Si no hubiera sido por ustedes, mi salud mental hubiera desbordado”, afirmó. Y le habló en particular a Capuya: “Fuiste la persona que corrió por mí, vino al hospital y tomó la posta cuando yo ya no podía más”.

El mensaje de Naza Di Serio en sus redes sociales.

Para cerrar, dejó claro que no volverá a hablar del tema. “No volveré a abrir esta puerta ni a hablar del tema y me seguiré ocupando como hasta ahora y más”, escribió. Y sumó un mensaje para sus amigos: “Seguimos con la programación habitual y aunque duela hasta el maquillaje, el show debe continuar”.