Una figura de El Trece estalló contra Santiago Maratea tras su polémica en PH: "Flojo de papeles"

Tras la polémica que se armó luego del fuerte cruce de La China Ansa y Santiago Maratea durante una grabación de PH, Podemos Hablar (Telefe), el influencer publicó un extenso descargo en sus redes sociales y apuntó contra varias figuras que cuestionaron su colecta solidaria para un refugio de animales, entre ellas, Fernanda Iglesias. A raíz de esto, la periodista estalló contra Maratea y le exigió que muestre los números del dinero recaudado.

{{{htmlAmp}}}

En ese marco, durante una transmisión de Puro Show (El Trece), la periodista señaló: "Voy a responder en un tono tranquilo y no sobrador como le gusta hacer a él, porque la verdad que yo tampoco tengo nada para ocultar. Cuando conté lo que pasó en el refugio conté lo que había pasado, él vino a este programa, yo hice mi trabajo".

Luego, explicó que no fue notificada sobre ninguna denuncia en su contra: "Si él me quiere denunciar por daños y perjuicios que lo haga, pero que me avise, que no salga a decirlo en Instagram diciendo que no fui a la mediación. ¿A dónde no fui? A un lugar donde nunca me convocaron, nunca fui notificada. Te juro que si vos vas voy volando, porque cada vez que alguien me amenaza o me sugiere que me va a hacer una denuncia yo le digo a todos que la hagan, porque la verdad se va a saber en la Justicia".

Fernanda Iglesias apuntó duramente contra Santiago Maratea

Por otra parte, habló sobre los números de la colecta y fue contundente con su opinión: " Hay algunos remanentes ahí que no se sabe qué pasó. Dijiste que ibas a hacer una rendición de cuentas y no la hiciste. Cuando vos usas fondos que no son tuyos tenes que rendir cuentas, no hiciste una ONG porque hay que rendir cuentas. Acá es muy simple, se rinden cuentas y se acaba la historia".

Finalmente, lanzó: "Entonces, el que está flojo de papeles sos vos. Yo no tengo nada que ocultar, nada que deberle a nadie y nada que temer, mi amor. Seguí haciendo tus videos para que la gente me insulte; vengan a mí, papitos, no tengo nada que ocultar".