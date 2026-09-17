Una figura de Telefe sorprendió a todos y confirmó que renuncia "a fin de mes": "Me lleva toda la tarde"

Confirmó su renuncia a Cortá por Lozano en Telefe y reveló los motivos: "Me lleva toda la tarde".

Una noticia bomba sacudió al mundo de la televisión y de las tardes de Telefe. En las últimas horas, Evangelina Anderson confirmó que renuncia a su lugar en Cortá por Lozano, el icónico ciclo conducido por Verónica Lozano. La modelo dejó a todos con la boca abierta al revelar los motivos personales que la llevaron a dar el paso al costado y adelantó la fecha exacta en la que se despedirá de las pantallas del canal de las pelotas.

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La ex de Martín Demichelis venía siendo una de las figuras destacadas del panel, pero el ritmo diario le terminó pasando factura en su organización familiar. Sin dar vueltas ni rodeos, la propia blonda fue quien le puso fin a los rumores y aclaró de entrada cómo seguirá su futuro laboral a corto plazo.

La contundente frase de Evangelina Anderson sobre su salida de Telefe

Lejos de guardarse las cosas o alimentar falsas especulaciones, Evangelina rompió el silencio sobre la carga horaria que le demandaba el formato de la tarde. "Es momento de seguir con mis proyectos porque entre mis tres hijos y el programa que me lleva toda la tarde, es un montón", sentenció de forma categórica.

En esa misma línea, la panelista dejó en claro que su decisión ya está tomada y que su despedida formal tiene los días contados para sorpresa de los televidentes: "A fin de mes termino en Cortá por Lozano".

Confirmó su renuncia a Cortá por Lozano en Telefe y reveló los motivos: "Me lleva toda la tarde".

De esta manera, el programa emblema de las tardes perderá a una de sus caras más cotizadas del último tiempo. Mientras tanto, desde la producción de Telefe ya comenzaron a sonar diferentes nombres para ver quién se sumará al equipo de Vero Lozano para ocupar la silla que dejará vacante Eva a fin de mes.