Conmoción en Telefe tras la renuncia de una de sus figuras: "Varios encontronazos"

A la Barbarossa es uno de los ciclos más exitosos que tiene Telefe. El programa que conduce Georgina Barbarossa concentra una buena porción de rating durante la franja matutina, producto de un panel repleto de expertos en diferentes ámbitos. Sin embargo, se conoció que uno de sus integrantes no seguirá más y que ya lo comunicó al resto de sus compañeros.

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Esto fue informado por Ángel de Brito durante la emisión más reciente de LAM, explicando que la persona en cuestión es Eliana Guercio. Si bien mucho se especuló sobre que esto podría haber ocurrido por el durísimo cruce que tuvo con Andrea del Boca, el reconocido presentador mencionó que no fue la única motivación.

Eliana Guercio renunció a A la Barbarossa.

¿Qué dijo Ángel de Brito sobre la renuncia de Eliana Guercio?

“Fueron varias cosas, no solamente eso. Esto no le gustó a la gente de Telefe, pero más allá de eso, no tiene nada que ver, porque Eliana decidió irse sola del programa”, explicó De Brito en vivo, comentando que "si bien estaba (en A la Barbarossa) por GH, también participaba de los otros temas". Aún así "hoy se despidió del grupo, les mandó mensajes y tengo los mensajes, por supuesto”.

“Hace tres meses me quise ir, me dijeron que no me vaya. Hoy comuniqué que no volvía más. Gracias a todos, me voy agradecida por la oportunidad”, fue uno de los que repasó De Brito al aire. Por otra parte, se refirió al cortocircuito constante con Diego Brancatelli: "Parece que cuando hablaba le hablaba por abajo, Eliana se iba calentando y después quedaba como una loca, peleando sola porque el otro le hablaba por abajo. Tuvo varios encontronazos. Nunca cayó bien en el grupo que sí se lleva bien”.