Una figura de América TV sufrió un robo y estalló en vivo: "Van a terminar presos"

Durante una transmisión en vivo de LAM (América TV), Mariano de la Canal reveló que atraviesa un difícil momento luego de que le robaran mercadería de su local de remeras en San Fernando, apenas siete días después de haberlo inaugurado. Asimismo, detalló cómo ocurrió el episodio y qué medidas va a tomar frente a los hechos.

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En ese marco, el fan de Wanda Nara señaló que fue víctima de los mecheros, una persona especializada en el hurto de ropa o mercadería en locales comerciales. Según su relato, comentó que en el momento no se dieron cuenta de la situación, sino horas después cuando el mediático alertó sobre la falta de una campera.

Mariano de la Canal difundió imágenes tomadas desde las cámaras de seguridad.

Tras este hecho, los dueños de los comercios vecinos le contaron sus experiencias con situaciones similares: "Son mecheros conocidos de la zona. Me pasaron fotos y me dijeron que también habían entrado a sus locales. Van entre tres o cuatro; dos te entretienen y dos te afanan".

Finalmente, expresó la angustia y el enojo que siente frente a la injusticia: "Me da bronca porque uno está laburando. Me gusta hacer esto de la ropa y siempre me gustó el comercio. Van a terminar presos estos muertos de hambre". Sin embargo, tras su descargo, Pilar Smith puso en duda su testimonio: "¿Es real? porque sabemos que vos a veces…". También, se sumó Nazarena Vélez: "Te creemos, pero siento que un poco nos estás tomando el pelo".

Mariano de la Canal inauguró un local de remeras

Mariano de la Canal abrió su local de indumentaria en San Fernando, provincia de Buenos Aires. El mediático inauguró el comercio durante octubre de este año y compartió detalles del proyecto en sus redes sociales. El emprendimiento se llama Remeras Básicas y está dedicado principalmente a la venta de remeras.

La apertura representa una nueva etapa comercial para el mediático, que ya había incursionado en el rubro en 2021, cuando lanzó una colección de remeras con frases virales vinculadas con el mundo del espectáculo y la repercusión mediática de Wanda Nara y la China Suárez.