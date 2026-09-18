Una figura de América TV se quebró tras las críticas: "No soy solo un par de tet...”

Durante una emisión del ciclo PH, Podemos Hablar (Telefe), Pamela David protagonizó un conmovedor momento luego de las declaraciones de Analía Franchín sobre las mujeres en el periodismo. Asimismo, la conductora de Desayuno Americano remarcó el dolor que siente frente a las críticas sobre su físico.

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En ese contexto, Analía Franchín señaló que reducir a Pamela David únicamente a su aspecto físico era injusto frente a la trayectoria que construyó a lo largo de su carrera: “Pensé que lo había superado y que no me importaba el qué dirán, pero duele tanto”.

Luego, la conductora explicó cómo vive las críticas y la presión que siente por demostrar que su imagen no define quién es: “Me tomo todo muy en serio y quiero que todo sea perfecto. ¿Por qué no pueden ver lo que hay? Por lo linda desde que nací, y no voy a renegar por eso, porque me abrió muchas puertas también, pero tener que demostrar que no soy solo un par de tetas”.

Las conmovedoras palabras de Pamela David sobre su hermano fallecido

Por otra parte, la conductora Pamela David habló sobre la muerte de su hermano Franco, quien falleció en junio de 2020 a los 22 años después de varios años de lucha contra las adicciones. Durante el programa, la conductora contó que Franco había tenido varios intentos de suicidio antes de su muerte y explicó que la situación había sido muy difícil para toda la familia.

Uno de los aspectos que más la conmovió fue saber, después de la muerte de Franco, que su novia estaba embarazada. Pamela contó que él nunca llegó a saber que iba a ser padre y que esa situación le generaba sentimientos encontrados. Tiempo después nació Gianfranco, su sobrino y ahijado, a quien Pamela considera una parte importante de la familia.