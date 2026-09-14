El conductor Eduardo Feinmann expresó una dura crítica sobre el cumplimiento del régimen de prisión domiciliaria de Cristina Kirchner y apuntó de manera frontal contra el desempeño judicial, con un particular y vehemente mensaje hacia el juez de Ejecución Penal, Rodrigo Giménez Uriburu

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El periodista cuestionó lo que describió como una falta de sanciones efectivas frente a supuestas irregularidades en la detención. Según planteó al aire, los movimientos observados en torno al inmueble demuestran que las restricciones procesales impuestas no se estarían acatando debidamente ante los ojos de las autoridades.

"Ahora no solo le hacen la marcha en la puerta y no solo la señora sale al balcón, sino que ahora le están comprando el edificio entero para hacer una unidad básica", sostuvo Feinmann.

"Como en su departamento no tiene la posibilidad de hacer esas reuniones multitudinarias, la señora tranquilamente baja al piso y se reúne con 30 000 personas, qué sé yo, es una forma de decir, ¿no? Pero digo, ¿con 20 o con 30?", analizó el conductor durante el intercambio radial.

Feinmann insistió en que corresponde anular el beneficio y disponer el encierro ordinario de la ex presidenta: "Tiene que volver a la cárcel y listo. A una cárcel común, como cualquier otro delincuente. Ya demostró que no puede vivir en una prisión domiciliaria. No respeta nada, absolutamente nada".

"Giménez Uriburu, la verdad, hasta ahora le tocaban el traste, ahora ya le metieron dos dedos en el culo", disparó Feinmann en un pasaje de fuerte impacto verbal. De inmediato, cerró su intervención interpelando de forma directa: "¿Hasta cuándo se los va a dejar meter, doctor?".