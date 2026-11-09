Fernando Bravo se emocionó al aire al hablar de su encuentro con el Papa: "No me olvidaré nunca".

La visita del papa León XIV a la Argentina dejó imágenes de fervor, encuentros y momentos cargados de emoción. Entre quienes tuvieron la oportunidad de estar cerca del Sumo Pontífice estuvo Fernando Bravo, quien vivió una experiencia inesperada cuando el "Papamóvil" llegó hasta el lugar donde se encontraba junto a un grupo de personas, ya que era él el encargado de realizar la primera lectura (un pasaje de la profecía de Ezequiel) en la misa que ofició el nacido en los Estados Unidos.

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El conductor contó lo sucedido durante su programa en Radio Mitre y reconstruyó cómo se produjo el encuentro. Según relató, después de trasladarlos a otro sector, les indicaron a él y otras personas en el lugar que permanecieran allí mientras aguardaban la llegada del Papa. Lo que parecía ser una espera terminó convirtiéndose en una experiencia que, por la cercanía y el contacto personal con León XIV, lo conmovió profundamente.

El Papa León XIV durante su visita a la Argentina.

El encuentro de Fernando Bravo con el Papa que lo hizo emocionar

“En un determinado momento escuchamos el rumor de la gente que el Papa venía con el Papamóvil, que ya se estaba desplazando por la avenida Libertador. Y vino, entró y estacionó donde estábamos nosotros”, recordó Bravo.

El periodista destacó que el vehículo se detuvo a pocos metros del lugar reservado para el Pontífice y que pudo observar de cerca cada movimiento. “Se bajó por sus propios medios del Papamóvil, nadie lo ayudó, se bajó y empezó a saludar a toda la ronda de gente que estábamos ahí. Y yo estaba ahí”, relató.

La sorpresa fue todavía mayor cuando León XIV comenzó a acercarse a cada una de las personas presentes. “Vino uno por uno y llegó un momento que llegó hasta mí. Yo le di la mano y le besé la mano”, contó el conductor.

Pero el momento que más lo marcó fue el contacto visual que tuvo con el Papa. Al intentar describir lo que había sentido, Bravo no pudo contener las lágrimas: “Te digo que ahí sí me emocioné mucho porque levanté la vista y me le clavé la mirada en los ojos y él tenía los ojos en mis ojos. Una mirada que no me olvidaré nunca”, expresó.

La voz del histórico conductor se quebró y debió hacer una pausa, visiblemente conmovido. “Discúlpenme”, alcanzó a decir ante sus compañeros de estudio. Sin embargo, una de las integrantes del programa lo contuvo y le respondió: “Qué lindo, no, no, ¿cómo discúlpenme? Estamos compartiendo tu emoción”.