Argentores distinguió a una mujer que filmó un documental sobre el femicidio de su madre

La directora y guionista Mara Avila fue distinguida hoy por Argentores por el guion del documental "Femicidio. Un caso, múltiples luchas", en el que narró en primera persona el duelo que atravesó como hija de una víctima de femicidio.

En el filme, Mara Avila reflejó su situación como víctima colateral del femicidio de su madre, María Elena Gómez, una profesora de inglés de 53 años que el 19 de julio de 2005 fue asesinada a puñaladas por su pareja, Ernesto Narcisi, de 63 años, cuando Mara tenía 25 años.

El hombre fue condenado a 9 años de prisión por homicidio simple, ya que al momento del juicio no se hablaba aún de femicidio, y ya está libre.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

En el documental, que dura 88 minutos, se pueden ver y oír el testimonio de otros familiares y amigos de su madre, que reconstruyen la historia de la mujer y cuentan cómo hay "un antes y un después" en un grupo familiar en el que se sufre un femicidio.

Esta tarde, Mara recibió la distinción del Premio Argentores Producción Autoral 2019, 2020 y 2021 en el rubro cine; que la pandemia evitó que recibiera antes, durante una ceremonia a la que Mara concurrió con su padre.

"Esta distinción es un reconocimiento que ayuda a poner en escena un tema como el femicidio que necesita circular socialmente: es importante lo que hacemos y se haga para visibilizar la violencia de género que ni aún en pandemia se redujo", explicó a Télam la guionista distinguida.

Mara, quien trabaja en un documental sobre el cuerpo y la salud mental durante la pandemia, dedicó el premio a "los hijos, hijas, a los familiares que siguen tratando de hacer duelo y pedir justicia".

"Femicidio. Un caso, múltiples luchas", disponible gratis en la plataforma Cine.ar, se proyectó en todo el país y recorrió también el extranjero, con proyecciones en países signados por altos índices de violencia contra la mujer y femicidios como México y Guatemala y algunas ciudades de Estados Unidos.

"Siempre me impacta la respuesta del público. En general se contactan conmigo por mensaje privado en mis redes sociales. Una mujer me comentó, por ejemplo, que después de ver el filme ´me di cuenta que zafé de casualidad´. Eso me impactó, no deberíamos sorprendernos de que sigamos vivas, deberíamos poder vivir libremente sin miedo. Ese es mi deseo para las futuras generaciones", dijo con esperanza.

Sostuvo que "todavía falta trabajar mucho en prevención y en educación de las violencias de género".

"Los familiares de víctimas de femicidio en general me transmiten que están bastante solos, que necesitan asesoramiento legal, se necesita el cumplimiento efectivo de la Ley Brisa. Creo que la transformación social que estamos necesitando se está gestando de a poco, a pesar de tantos años de lucha", sostuvo.

Reflexionó que "la crisis económica ha empeorado el contexto de las mujeres que sufren violencia de género y pareciera que ninguna medida es suficiente para darles herramientas para llevar la vida que merecen".

Con información de Télam