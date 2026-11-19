Durante una transmisión en vivo del streaming Bondi Live, dieron a conocer que Felipe Fort sufrió un accidente automovilístico durante el último fin de semana, mientras viajaba junto a su novia y dos amigos por la Ruta Nacional 5, en la provincia de Buenos Aires. Según detallaron, el episodio ocurrió cuando el grupo circulaba por la ruta y se vio involucrado en una maniobra que pudo haber terminado en una tragedia.

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Durante la emisión, explicaron que el hijo de Ricardo Fort y sus acompañantes intentaron sobrepasar a un camión, pero no se dieron cuenta de que se aproximaba un auto por el carril contrario. Ante el peligro, tuvieron que realizar una maniobra peligrosa para evitar el choque y la camioneta terminó sobre la banquina.

En ese contexto, el periodista Pepe Ochoa describió la gravedad de lo ocurrido con una contundente frase: “Se accidentaron y no se mataron de pedo”. Además, aclaró que Felipe no estaba al volante, sino que viajaba en el asiento trasero junto a su novia. Tras conocerse la noticia, César Carozza, abogado de la familia Fort, llevó tranquilidad al confirmar que los involucrados se encontraban en buen estado de salud y no habían sufrido lesiones. “Me dijo que estaban bien, que no se hicieron nada, no tuvieron ni un rasguño”.

El increíble gesto de Felipe Fort en la misa del papa León XIV

Felipe Fort tuvo un gesto solidario que llamó la atención durante la visita del papa León XIV a la Argentina. El hijo de Ricardo Fort asistió a la multitudinaria misa que el Sumo Pontífice encabezó el lunes 9 de noviembre en el Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo, y sorprendió a las personas que se habían acercado para participar de la celebración al repartir chocolates y alfajores de la empresa familiar.

Felipe Fort tuvo un gesto solidario durante la visita del papa León XIV a la Argentina.

En medio de las personas, Felipe se acercó a los fieles y compartió las golosinas con quienes esperaban para ver al Papa. El episodio quedó registrado y generó repercusiones entre los usuarios. Su gesto se convirtió en uno de los momentos virales de la jornada, que reunió a una multitud de personas en la zona.