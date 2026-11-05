Feinmann volvió a defender hoy a Santiago Peña con una insólita acotación: "Impecables"

Eduardo Feinmann opinó sobre el momento que vive el presidente de Paraguay, Santiago Peña, y su comentario generó un cruce inmediato en su programa de A24. El periodista habló junto a Pablo Rossi, que no tardó en marcar su desacuerdo. La charla se dio el mismo día en que la política paraguaya vivió una jornada clave.

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Qué pasó hoy en Paraguay

Peña presentó su renuncia a la presidencia en medio de la crisis por el cierre de Ueno Bank, una entidad privada a la que fue vinculado y que durante su gestión recibió fondos de organismos públicos. En un video, dijo que lo hacía “pensando en la estabilidad de nuestro país”. Poco antes, la Cámara de Diputados había aprobado por unanimidad la acusación para someterlo a un juicio político.

Feinmann salió en defensa del Presidente del Paraguay.

Una jornada con idas y vueltas

El Congreso suspendió la sesión en la que debía votar la aceptación de su renuncia por falta de quórum. Después de eso, Peña aseguró que ejercerá su derecho a la defensa en el juicio político en el Senado. Por su parte, la Fiscalía lo incluyó en la investigación penal vinculada al caso.

La opinión de Feinmann

En su programa, Feinmann dejó una evaluación sobre el gobierno paraguayo. “Las políticas eran impecables”, dijo, en referencia a la gestión de Peña. Con esas palabras, el periodista marcó una mirada favorable sobre lo hecho en materia de políticas.

La interrupción de Rossi

Rossi lo interrumpió para plantear lo contrario. “Yo discrepo. Yo lo que siento es un gran bluff”, afirmó. Y explicó su postura: “Si acá tenés al Presidente y al propio gobierno detrás de esto, acá hubo una prolijidad macroeconómica que en el fondo, ese atractivo tenía detrás, cobijaba una verdadera sociedad ilícita”.

Con esa respuesta, Rossi dejó en claro que no comparte la lectura de su compañero. Se trata de opiniones de dos periodistas sobre un caso que sigue en desarrollo, y que cada uno defendió con su estilo. Mientras tanto, en Paraguay, el Senado tiene la última palabra sobre cómo sigue la historia.