Feinmann reveló el insólito motivo por el que Milei estuvo 10 días encerrado: "Me contó un ministro".

La ausencia pública de Javier Milei durante los últimos días generó especulaciones y distintas versiones sobre sus actividades. En A24, Eduardo Feinmann contó la información que recibió de un ministro del Gabinete.

Según relató Feinmann, un ministro del Gabinete le contó que Milei estuvo "encerrado" durante los últimos días y que prácticamente no mantuvo contacto con otras personas. "Esto lo dije el viernes. Yo tenía ese dato, que estaba terminando un libro, que efectivamente terminó de escribir un libro", explicó el periodista, quien insistió: "Me contó un ministro".

De acuerdo con la información que recibió, el Presidente tampoco habría tenido contacto habitual con integrantes de su custodia. Las excepciones, según Feinmann, fueron algunas personas de su círculo más cercano.

"Nunca tuvo contacto con nadie de la custodia", afirmó. Luego mencionó a Karina Milei y Santiago Caputo entre las personas con las que sí habría mantenido contacto.

Feinmann reveló el insólito motivo por el que Milei estuvo 10 días encerrado: "Me contó un ministro".

Las reuniones de Milei con su equipo económico

Feinmann también aseguró que el Presidente mantuvo encuentros con Luis "Toto" Caputo, Federico Sturzenegger y Pablo Quirno durante este período. Según explicó, parte de esas reuniones estuvieron vinculadas con las próximas actividades públicas de Milei y con los temas económicos que tiene previsto abordar esta semana. "Con Toto Caputo y con Sturzenegger estuvo analizando lo que va a exponer en el Hotel Alvear", sostuvo Feinmann.