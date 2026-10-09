Feinmann quiso discutir con una estudiante pero terminó humillado en vivo: "Vos"

Una estudiante y consejera superior de la Universidad de Buenos Aires (UBA) protagonizó un tenso cruce con Eduardo Feinmann en A24, luego de la protesta en el Palacio Pizzurno y la reunión de apenas tres minutos que mantuvieron el miércoles con el secretario de Educación, Carlos Torrendell. Durante la entrevista, Valentina cuestionó el rol del funcionario y expuso al periodista en vivo.

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"Nosotros fuimos a Pizzurno a que el responsable de esto nos dé una respuesta y lo que vimos es que es una marioneta de este gobierno que tiene una interna entre un ala dura y un ala dialoguista", afirmó la estudiante.

Además, relató que la reunión estuvo condicionada por la intervención de otros funcionarios. "Cuando un funcionario se quiere sentar a dar una respuesta no puede ni controlar quién entra y quién sale de su oficina, porque viene un funcionario de Capital Humano y le dice que se tiene que levantar", señaló.

Una estudiante universitaria expuso a Eduardo Feinmann en vivo..

El cruce con Feinmann por su pertenencia política

En otro momento de la entrevista, Feinmann le preguntó a Valentina a qué agrupación política pertenecía. Cuando ella respondió que formaba parte de La Mella, el periodista lanzó: "Ahora entiendo. Gracias Valentina". Ante la pregunta de la estudiante sobre qué había entendido, Feinmann respondió: "Entiendo las formas violentas que tienen". Ante esa acusación, la estudiante respondió: "Violento es que un Gobierno nacional no aplique una ley en democracia. Lo decías vos hace 15 minutos. Vos estabas diciendo que eso era autoritarismo".

El periodista le contestó que podía reclamar pacíficamente, a lo que Valentina contestó: "A nosotros sí nos importa que la gente se muera de hambre, a nosotros sí nos importa que las universidades cierren".