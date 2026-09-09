Feinmann le soltó la mano a Milei y lo expuso tras su discurso de Malvinas: "Ni te interesa"

Javier Milei sorprendió a propios y extraños tras su discurso del último jueves, en el cual habló respecto de la soberanía de las islas Malvinas; reafirmó que son argentinas y mencionó una serie de medidas en torno a la defensa de los intereses nacionales. Si bien al término de la cadena nacional hubo muchos que apoyaron lo que expresó, con el pasar de las horas y los días todo empezó a ser analizado con un ojo más clínico.

{{{htmlAmp}}}

Lo primero que saltó a la vista fue que muchas de las determinaciones del Ejecutivo fueron refrendar leyes ya existentes o bien recrudecerlas, algo a lo que también atañe el anuncio de una base naval en Tierra del Fuego. Finalmente, hay otro aspecto que empezó a ponderarse: si la decisión de hablar sobre la causa Malvinas no está rodeada también de un cierto oportunismo político.

Javier Milei y su discurso sobre las Malvinas.

Eduardo Feinmann se refirió a esto durante el "territorio de pase" que efectúa con Pablo Rossi en A24. Allí, criticó como pocas veces lo hizo a Javier Milei, a lo cual suscribió su compañero, quien evidenció que todo esto se trata de una "cortina de humo".

¿Qué dijeron Feinmann y Rossi sobre Milei?

En determinado momento, Feinmann apuntó: "¿Ahora te interesa el tema Malvinas? ¿Es para esconder el tema de los deudores?". Mientras asentía, Rossi también dejó su parecer con una frase escueta y contundente: "Cortina de humo".

"Ahora como te está yendo tan mal en las encuestas, encontraste un tema que a vos ni te interesa y lo llevaste arriba en tu agenda porque los números no te daban", señaló el trabajador de prensa, acusando al presidente de haber obrado de tal manera porque "sabías que los números, por el tema Malvinas, podían subir".