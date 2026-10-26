Feinmann festejó antes de tiempo la derrota de Lula y terminó humillado por la remontada

Luiz Inácio Lula da Silva concretó un hecho histórico para la democracia brasileña, al convertirse en el primer candidato de ese país que se impuso en un ballotage tras haber perdido en la primera vuelta. Por si fuera poco, lo hizo en comicios que fueron más que ajustados y que incluso llegó a tenerlo a él y a Flavio Bolsonaro empatados. Sin embargo, supo efectuar una gran remontada y se mantendrá así como presidente de la nación vecina, en lo que será su cuarto mandato.

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Desde luego, la jornada contó con una amplia cobertura por parte de los medios de comunicación, quienes incluso enviaron a sus respectivos corresponsales a las principales ciudades de Brasil. De entre los canales que hicieron esta labor, estuvo C5N con la conducción de Gustavo Sylvestre, en una cobertura que fue seguida por muchos argentinos. Si bien algunos lo hicieron por coincidir políticamente con la señal, otros buscaban mofarse de las reacciones del panel ante una eventual derrota de Lula. Y dentro de ese grupo estaba Eduardo Feinmann, a quien le salió el tiro por la culata.

El insólito tuit de Feinmann contra C5N

Durante los minutos en que Bolsonaro estuvo superando al oficialismo, el reconocido trabajador de prensa decidió tomarle una foto a la transmisión de C5N, la cual subió a su cuenta oficial de X junto con la leyenda "destruidos", esto aún cuando todavía faltaba el 77,32% de las mesas por escrutarse.

El insólito tuit de Feinmann sobre las elecciones en Brasil.

Posterior a eso, la imagen del hijo de Jair Bolsonaro empezó a bajar paulatinamente, hasta ser eventualmente superado por el actual jefe de Estado, dejando "en offside" a Feinmann y generando que miles de usuarios lo humillen en los comentarios. "Amo ver a los impresentables. No por que tengan la mejor información", se quiso justificar después.