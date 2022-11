Fatboy Slim y Claptone encabezaron la fiesta electrónica Masquerade en GEBA

Claptone y el DJ y productor británico Fatboy Slim cautivaron al público reunido en el estadio porteño GEBA para la fiesta electrónica Masquerade, en la que el icónico pionero del big beat Norman Cook se destacó en un show de gran despliegue visual.

El espectáculo de música electrónica brilló gracias a que Fatboy Slim ofreció un despliegue musical y visual de relevancia con el cierre a cargo del Claptone, que mantuvo la senda del británico con tempos electrónicos a la altura.

Uno de los mejores pasajes del multitudinario encuentro de música electrónica ocurrió cuando apareció la activista sueca Greta Thumberg en pantallas e interviniendo en el audio del concierto, pasaje en que el famoso discurso de la ambientalista sirve de enganche para "Right Here, Right Now", uno de los hits de Fatboy Slim.

"Star 69" fue otro de los hits que Norman Cook coló en su repertorio, que antecedió a Claptone, con participación anterior de Jack Mood y LP Giobbi en el comienzo de la cita electrónica.

Otro de los temas artísticos de la Masquerade fue las máscaras, característicos en Claptone, que sumó a Fatboy Slim a la estética con su propia careta con smiley face, símbolo que lo representó a lo largo de su extensa carrera.

El mítico DJ inglés, tiempo atrás bajista en la exitosa banda indie The Housemartins, cedió el escenario al número electrónico alemán, de gran relevancia actual en la escena de la música electrónica, que mezcló en su set fragmentos "Thriller" de Michael Jackson.

Con información de Télam