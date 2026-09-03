Una famosa periodista de TN confirmó su separación: "Ya no forma parte de mi vida"

Guadalupe Vázquez confirmó públicamente que mantuvo un vínculo sentimental con Mario Guerci y no esquivó las preguntas cuando le consultaron si el modelo le había sido infiel. Hace poco habían confirmado que estaban saliendo y hoy tuvo que sacar a la luz su separación.

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La periodista habló en diálogo con Nacho Rivarola para Puro Show (El Trece) y dejó una frase que resume su postura frente al escándalo: "No voy a opinar de gente que ya no forma parte de mi vida".

Guadalupe Vázquez y Mario Guerci estaban saliendo.

El tema tomó estado público después de que Guerci presentara días atrás a su nueva pareja, Lau Ballesteros, y asegurara que no hubo superposición de fechas entre ambos vínculos. Consultada por esa versión, Vázquez eligió no entrar en polémica directa, pero sí dejó un palito filoso: "No hay mejor predictor de una conducta futura que una conducta pasada".

Al repasar los meses que compartió con el modelo, la periodista fue de lo más elogiosa: "Pasamos ocho meses divinos, todos los días en casa, una relación superlinda, no tengo nada que decir. Una relación de mucho compañerismo. Hasta el último minuto fue divina". Y agregó, sobre el cierre de la relación: "Después, cada uno hace su vida. No tengo por qué opinar. Nosotros no estamos más juntos".

Sobre las versiones cruzadas en torno a las fechas, remarcó su perfil profesional: "Yo soy periodista de investigación, no me subestimen". También apuntó contra la forma en que Guerci y su nueva pareja blanquearon el romance en las redes: "Yo nunca expuse mi vida privada, pero ellos se ve que tenían muchas ganas de exponer... porque conmigo, nunca".

¿Mario Guerci le fue infiel a Guadalupe Vázquez?

La polémica había estallado luego de que circularan versiones sobre una posible infidelidad de Guerci hacia Vázquez con Ballesteros. En Mitre Live (Radio Mitre), Juan Etchegoyen fue el primero en poner el tema sobre la mesa al asegurar que existían "rumores de engaño y de infidelidad" y que, según su información, "las fechas no cierran": según relató, hace apenas dos meses Guerci había viajado con Vázquez a Cataratas del Iguazú, lo que hace sospechar de una superposición entre ambos vínculos.

El comunicador también hizo referencia a un posteo de la periodista que generó ruido en las redes, y cerró su análisis con una frase contundente: "Laura y Mario tienen una relación de varios meses y él hace menos de 50 días estaba con Guadalupe. Es rarísimo". Por el momento, ni Guerci ni Ballesteros salieron a responder públicamente a estas versiones.