Una famosa actriz se separó de su novio 25 años menor y él se casó con otra: "Yo lo amo"

El amor no entiende de edades ni de formalidades: se siente o no se siente. Esa fue la premisa que atravesó la historia entre Viviana Saccone y Santiago García Rosa, una pareja que en su momento generó revuelo mediático por la diferencia de 25 años entre ambos.

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Todo comenzó en 2014, cuando Saccone, de 46 años, se enamoró de García Rosa, entonces de 21. La pareja se había conocido años antes trabajando juntos en la obra teatral "La Cabra", protagonizada por Julio Chávez, donde el joven actor interpretaba justamente al hijo de Viviana en la ficción. Pese a la brecha generacional, la pareja vivió un romance intenso que se extendió durante casi cinco años. Sin embargo, con el correr del tiempo, la actriz tomó la decisión de terminar la relación al sentir que el paso de los años empezaba a jugarle en contra.

Viviana Saccone y su pareja bastante menor.

Por qué decidió separarse

En su paso por el programa de Moria Casán, Saccone explicó los motivos detrás de la ruptura: "Yo decidí romper, porque sentía que habíamos llegado a una instancia a donde no podíamos continuar porque sí la diferencia de edad empezó a ser un tema". La actriz remarcó que sentía que ya había atravesado etapas que su entonces pareja todavía tenía por delante. "Yo sentía que ya estaba y que había vivido un montón de cosas que él no, en los que yo ya no lo podía acompañar", agregó.

"Fue el más hombre de todos"

Pese al final de la relación, que se dio a mediados de 2018, Saccone guarda un recuerdo especial de aquel vínculo. "Estuvimos como 5 años, fueron un montón de años maravillosos, y he tenido pareja de todas las edades, Santi fue el más joven. Y sin embargo, fue el más hombre. Es maravilloso", expresó, a lo que Moria Casán acotó: "Viste las lecciones que te dan esos chicos".

La actriz fue contundente al hablar de sus sentimientos actuales: "Fue una decisión de amor, porque yo lo amo profundamente a Santiago para toda mi vida". Y sobre el presente de su expareja, que recientemente se casó, se mostró conforme: "Seguramente forme una familia y tenga hijos. Y una vida maravillosa que se merece".

Antes de cerrar la nota, Moria no dejó pasar la oportunidad de destacar el presente físico de su invitada, a quien describió como "muy lanzada, extremadamente sexy", además de bromear con que "ha probado colágeno a morir".