La familia de Daniel Osvaldo compartió un comunicado sobre la salud del exfutbolista y desmintieron las versiones que circulaban en los medios.

Daniel Osvaldo fue internado de urgencia tras sufrir un derrame pleural y una fuerte infección pulmonar. A raíz de este hecho, la familia del exfutbolista y actual cantante de Barrio Viejo compartió un comunicado en sus redes sociales para aclarar el estado de su salud y desmentir algunas versiones que comenzaron a circular.

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Durante el transcurso del pasado martes 29 de septiembre, la familia de Daniel expresó a través de una publicación en redes sociales: “Lamentablemente han difundido muchas versiones erróneas y alarmantes sin chequear la información. Para llevar tranquilidad a todos/as los que nos escriben, queremos aclarar que Dani está bien y lúcido”.

Comunicado oficial de la familia de Daniel Osvaldo.

En el mismo comunicado oficial, sus familiares desmintieron distintas versiones sobre la situación personal y médica del exfutbolista. Aclararon que no llegó al hospital en estado de indigencia, sino que acudió luego de varios días con dolor y falta de apetito. Además, negaron que le hayan extirpado una parte del pulmón, que tenga complicaciones en las piernas o que su internación esté relacionada con el consumo de sustancias. También desmintieron que alquile y cuestionaron la circulación de otras informaciones que, según señalaron, fueron difundidas sin ser chequeadas.

El estado de salud del exfutbolista Daniel Osvaldo

Luego, la familia también explicó que los médicos debieron realizarle una cirugía para limpiar la zona afectada. Actualmente, se encuentran a la espera de los resultados de los cultivos, un proceso que, según les informaron, requiere tiempo, pero resulta fundamental para obtener un diagnóstico preciso y determinar exactamente qué afección presenta. A partir de esos resultados, los profesionales podrán definir el tratamiento adecuado para combatir la infección.

Finalmente, el comunicado concluyó: “Les pedimos amablemente prudencia y empatía al difundir o replicar información, pensando siempre en que del otro lado hay seres queridos sufriendo. Agradecemos infinitamente tantos mensajes de apoyo, cariño y fuerza que nos llegan constantemente”.