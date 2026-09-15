"Falta de respeto": la reacción de Nelson Castro a un video de Karina Milei cantando por la reelección

Nelson Castro y su equipo periodístico de Radio Rivadavia cuestionaron con dureza las imágenes registradas en un reciente acto partidario donde se vio a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, entonando cánticos en favor de la reelección de Javier Milei.

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El registro audiovisual muestra a la funcionaria nacional sobre un escenario junto a diversos legisladores y referentes de su espacio político. En medio de un clima festivo, los dirigentes libertarios corearon consignas que promovían de manera explícita una futura postulación del presidente Javier Milei, lo que motivó el inmediato debate en la mesa radial sobre la oportunidad y el mensaje de dicha manifestación.

Al observar la grabación del evento partidario, los integrantes del ciclo señalaron el contraste entre la celebración política y las urgencias de la realidad cotidiana. En ese sentido, remarcaron el tiempo que resta para los próximos comicios nacionales y catalogaron la actitud como un desfasaje frente a los problemas que atraviesa la sociedad.

"Me parece una falta de respeto a mucha gente", se remarcó durante el análisis al aire, donde además se planteó una comparación crítica con otros sectores de la dirigencia: "Así como es una falta de respeto que Axel Kicillof o el gobierno bonaerense gaste 3 millones de dólares en reparar un avión supuestamente para la campaña ante la situación que pasan muchos bonaerenses, me parece una falta de respeto cantar y hablar de la reelección cuando falta un año y todavía hay muchas cosas que resolver".

En el programa se reconoció que el escenario electoral puede resultar favorable para el oficialismo hacia adelante, pero se insistió en la desconexión temporal del festejo. "Quizás sea reelecto Milei y el gobierno continúe cuatro años más, eso es más que factible, pero a lo que voy es que me parece que es un desfasaje en cuanto a las prioridades", puntualizaron en la mesa de debate conducida por Castro.

Las especulaciones en torno a la reforma política y el futuro de las PASO

El intercambio en los estudios de Radio Rivadavia avanzó también sobre la agenda legislativa que impulsa el Poder Ejecutivo y los temas que ocupan la discusión pública, como la modificación del sistema electoral. Desde el equipo periodístico sostuvieron que el foco está corrido de los problemas materiales urgentes, como los ingresos de la clase pasiva. "Estamos hablando de reforma política como si fuera la solución para la situación económica de los jubilados, por ejemplo", señalaron los periodistas, al tiempo que profundizaron en las versiones sobre el interés gubernamental respecto a las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias.

En ese tramo de la conversación, se expuso la lectura que hace el oficialismo sobre la conveniencia de modificar o suprimir dicha instancia electoral: "En esa especulación, el gobierno lo que dice es mejor si no hay PASO, mejor si se suspenden". A su vez, detallaron cuál sería la estrategia alternativa en caso de no reunir el respaldo parlamentario necesario para cancelarlas por completo. "Si en caso de una variante no tenemos los votos, que no sean obligatorias, que sean PAS nada más", explicaron en el envío sobre el razonamiento de la administración libertaria. Según concluyeron en el piso, el cálculo estratégico radica en la dispersión opositora: "Ellos creen que si no son obligatorias, como les interesa que no se ordene la oposición, va a ir un 15 o 20% nada más a votar; especulan con que ese sería el plan B".