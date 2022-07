El adiós a un ícono: Héctor Larrea y Silvio Soldán recuerdan a "Cacho" Fontana

Dos emblemáticos locutores y animadores de la radio y la TV como Héctor Larrea y Silvio Soldán se lamentaron hoy por el fallecimiento de su colega Jorge “Cacho” Fontana, y destacaron su trayectoria profesional y su calidad personal.

Larrea lo hizo en comunicación telefónica con el ciclo “Radio País”, que se emite de lunes a viernes de 13 a 17 en Radio Nacional y que conducen Federica Pais y Mario Giorgi, donde alabó a “Cacho” y lo calificó como “un hombre muy creativo”.

“Le debo mucho profesionalmente”, indicó el locutor y presentador que puso punto final a su propia y trascendental carrera en los medios en 2020, quien aseguró que los comienzos de Fontana en la radiofonía marcaron un cambio de época.

“Cambia el color de las voces; era la mitad de los 50 cuando él ingresa, (Antonio) Carrizo, el otro grande, había venido en el año 48. Más que un locutor era un artista. Tenía una manera de decir nueva”, lo elogió, y añadió: “Matizaba distinto, tenía colores de voz que no tenía nadie, tenía una manera de frasear diferente”.

De acuerdo con Larrea, “Cacho” también produjo un viraje sobre lo que significaba conducir un programa: “Crea los programas de autor, el ‘Fontana show’ era un invento extraordinario donde el conductor es el que tiene la idea de producción del programa, de la música. Lo hace de ida y de vuelta, todo bajo su mirada. Y Fontana trae un concepto sobre la radiofonía, él levanta la radio. El oyente se deleitaba escuchando a Fontana; por eso alcanzó niveles de audiencia únicos”.

“Era muy lindo tratarlo, era muy divertido, él cultivaba una especialidad: contar buenos chistes que no conocía nadie. A Cacho recordémoslo siempre con una sonrisa”, completó, sobre un aspecto más personal.

Por su parte, Soldán expresó sus primeras sensaciones al aire de la señal C5N, en una conexión telefónica en la que aseguró que estaba “angustiado” por la noticia de la muerte de su colega.

“Porque lo quería mucho, aunque esto era una muerte anunciada porque hace bastante tiempo que estaba mal y la cosa se iba agravando”, expresó, en referencia al deteriorado estado de salud que Fontana atravesó en los últimos años.

Sobre cómo lo recordará la historia de los medios de comunicación en el país, Soldán fue categórico: “‘Cacho’ Fontana es un número uno absoluto, indiscutido. Fue el gran locutor que tuvo la radio y que tuvo la televisión”.

“Yo siempre decía que cuando lo ves a ‘Cacho’ hacer un aviso por televisión te dan ganas de salir a comprar el producto que está vendiendo, porque te lo vendía con tanta calidad, tanta clase”, graficó, y sumó: “He hecho muchísimos espectáculos y él no me falló nunca. Gran tipo, lo quise enormemente y lo admiré muchísimo más todavía”.

En tanto, Oscar González Oro, que trabajó con "Cacho" en la radio, aseguró en diálogo con el canal de noticias TN estar "muy conmovido" por la noticia: "Me paraliza, aparecen recuerdos, imágenes, memorias, para mí murió Norberto Palese, que era mucho más que 'Cacho' Fontana", dijo.

"Era un amigo, el tipo con el que almorzaba dos veces por semana después de la radio, era con el que compartíamos historias. Era un ser humano, con sus defectos, sus virtudes, un creativo. Un trabajador incansable en su mejor momento, creador de grandes éxitos, un hombre que impuso un estilo de hacer radio en la que de alguna manera abrevamos todos", agregó González Oro.

Además, contó que lo que le atrajo del emblemático locutor fue "su voz, su tono y cómo la manejaba, y su humor": "Me divertía, me informaba, se tomaba el pelo a sí mismo. Yo escuchaba 'buenos días' y sabía que no me había equivocado en el dial, que estaba en Rivadavia escuchando a 'Cacho' Fontana", concluyó.

En tanto, Magdalena Ruiz Guiñazú, que compartió años con Fontana en la televisión en Canal 11 con el programa "Videoshow", contó en el mismo canal que se sentía muy apenada por su fallecimiento, "porque trabajar con él fue una aventura maravillosa".

"Constantemente tenía muy buenas iniciativas, tenía una fluidez para la información, una fascinación por la noticia, que a mí siempre me impactó mucho", lo recordó la periodista.

Las redes sociales también fueron utilizadas por algunos colegas y personalidades de los medios para despedirse de "Cacho", como Beto Casella, quien en su cuenta de Twitter publicó: "Se fue Cacho, el inventor de la radio actual. QEPD".

"Se fue el más grande. El que inventó la radio. El que nos daba clases y consejos. El que tenía el elogio siempre a mano para hacernos sentir bien. Chau Cacho", lo despidió por su parte el conductor Jorge Rial; mientras que Eduardo Feinmann recordó "su cariño infinito": "Te vamos a extrañar. El mejor. Gracias por el afecto y enseñanzas", tuiteó junto a una foto con Fontana.

Con información de Télam