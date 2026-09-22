Fabián Doman reveló el dato que más preocupa a Javier Milei: "La escritura"

Fabián Doman analizó la estrategia del gobierno de Javier Milei en torno al reclamo por las Islas Malvinas y puso el foco en el papel de Donald Trump. En Carnaval Stream, el periodista cuestionó las expectativas oficiales alrededor de los próximos movimientos diplomáticos del presidente estadounidense.

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"Todo el operativo Malvinas está sostenido en una foto con Trump", afirmó Doman al analizar las expectativas oficialistas que generó el acercamiento entre el Gobierno y el presidente de Estados Unidos.

El periodista hizo referencia a la agenda internacional de Trump durante la Asamblea General de las Naciones Unidas y a los distintos encuentros previstos en Nueva York. En ese contexto, Doman puso en duda que los encuentros permitan avanzar de manera concreta sobre el reclamo argentino. "Que Trump mañana (hoy) diga algo en Naciones Unidas o que hay una reunión aparente con Marco Rubio y con Benjamin Netanyahu. Eso es más de campaña", sostuvo.

Fabián Doman reveló el dato que más preocupa a Javier Milei.

El periodista también se refirió específicamente al encuentro entre Trump y el primer ministro británico, Andy Burnham, una reunión que ocurre en medio de las diferencias entre Washington y Londres. "Hay una reunión Trump-Burnham. ¿Van a hablar de Malvinas?", planteó Doman.

La advertencia sobre Santiago Caputo

Finalmente, Doman vinculó el resultado de las gestiones diplomáticas con Santiago Caputo y lanzó una definición tajante sobre lo que podría ocurrir en los próximos días. "Puede que el viernes que viene hayamos recuperado las Malvinas o que el viernes que viene Santiago Caputo esté transitando el mayor de los papelones", afirmó y cerró: "O vuelve con la escritura de Malvinas o es todo una payasada".