Una ex figura de El Nueve contó lo que vivió y destrozó al canal: "No vuelvo más".

Esteban Mirol habló sobre su salida de El Nueve y reveló detalles de la situación que atravesó antes de dejar el canal. En diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live, el periodista aseguró que no terminó bien su relación con el canal.

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Mirol dejó El Nueve a fines de 2024, pero casi dos años después decidió contar públicamente algunos de los motivos que influyeron en su partida. Durante la entrevista, Etchegoyen le preguntó por su relación con Diego Toni, pero el periodista fue contundente al responder. "No, yo con Diego Toni prácticamente no hablaba y yo no le mando saludos", afirmó Mirol.

El conductor explicó que inicialmente creía tener una buena relación con las autoridades del canal y que incluso había aceptado extender su permanencia en la emisora. "Yo creí que eran amigos, de hecho me pidieron que me quede hasta el último día de diciembre y acepté porque me iba a ir en noviembre. No terminé bien en el canal", sostuvo.

El episodio de los Martín Fierro que Mirol sintió como una traición

El periodista recordó que el noticiero por el que estaba nominado había sido reconocido por su trabajo durante 2024. Sin embargo, aseguró que no fue invitado a la ceremonia y que tampoco apareció en el material audiovisual correspondiente a la terna. "Me molestó lo del Martín Fierro porque lo sentí como una traición. Un amigo te avisa estas cosas y no lo hicieron", explicó.

Esteban Mirol habló sobre su salida de El Nueve.

Según relató, había consultado a Luis Ventura sobre su presencia en la ceremonia y recibió una respuesta afirmativa. Sin embargo, cuando se emitió el video del noticiero durante la entrega, afirmó que solamente apareció Marisa Andino. "Esas cosas no se olvidan y entonces vos decís con esta gente es preocupante, hay que tener cuidado", expresó y agregó: "Si me llama Toni hoy para regalarme un programa, yo le digo que ni siquiera lo voy a ver, olvidate. A Canal 9 no vuelvo más mientras esté el sindicalista Víctor Santa María".