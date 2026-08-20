El conmovedor reencuentro de Esteban Mirol con su hijo: "Después de…”

El periodista y conductor de televisión Esteban Mirol compartió una conmovedora imagen en sus redes sociales y reveló que se encuentra rumbo a Los Ángeles para reencontrarse con su hijo, a quien no ve desde hace dos años. El viaje lo realiza acompañado por su pareja, Graciela Iglesias: “Volando a Los Ángeles a ver a mi hijo después de dos años”.

Esteban Mirol anunció en sus redes sociales que se reunirá con su hijo Ezequiel.

La figura televisiva es padre de tres hijos, Ezequiel, Victoria y Natalia, fruto de su anterior matrimonio. El mayor de ellos, Ezequiel, vive en Estados Unidos y trabaja en la industria cinematográfica como director para Universal Studios. Debido a la distancia, ambos no pueden compartir tanto tiempo juntos, por lo que este viaje representa una oportunidad para concretar el reencuentro.

Esteban suele mantener un perfil muy reservado cuando se trata de cuestiones familiares. Por eso, la decisión de compartir públicamente este viaje llamó especialmente la atención de sus seguidores. Asimismo, la publicación reveló la importancia que tiene la relación con su hijo en su vida.

La historia de amor entre Esteban Mirol y Graciela Iglesias

Si bien el periodista argentino no se encuentra casado legalmente con Graciela Iglesias, mantienen una buena relación de pareja desde hace más de 14 años. Asimismo, ambos optaron por una dinámica moderna en la que no comparten convivencia bajo el mismo techo, prefiriendo mantener hogares separados mientras comparten su vida, viajes y eventos públicos.

Por su parte, el conductor es muy reservado con su intimidad. Además, es padre de tres hijos y abuelo, y logró construir un equilibrio entre su recordada y extensa trayectoria en los medios y su presente familiar. A lo largo de los años, siempre eligió mantener estos aspectos de su vida lejos de las cámaras y preservar su privacidad, aunque en algunas ocasiones comparte con sus seguidores pequeños momentos relacionados con su familia.