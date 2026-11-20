Una revelación sobre cómo se detectó el problema de salud de Mariano Chihade conmovió a todos en las últimas horas. El productor fue operado de urgencia este miércoles 18 de noviembre en el Instituto Fleni, y ahora se conoció un detalle que hasta el momento no había trascendido. Tiene que ver con su esposa, Mariana Fabbiani, y con una insistencia que, según se contó, fue clave.

{{{htmlAmp}}}

La operación

Chihade fue intervenido en el Instituto Fleni, en Belgrano, tras haber ingresado para estudios programados. Según se informó en el último parte médico, lograron extirparle el tumor, y ahora el productor deberá atravesar el proceso de recuperación.

Mariana Fabbiani fue vital para que su esposo siga con vida.

La revelación

El dato lo aportó Pampito en Puro Show (El Trece), con mucha cautela. “No sé si lo puedo contar, pero me dijeron que fue Mariana la que le insistió para que vaya a hacerse los estudios. De alguna manera, le salvó la vida a su marido. Ellos son muy compañeros”, dijo el conductor.

Un desmayo

El periodista también contó que el productor había tenido un episodio que encendió las alarmas. “Él había tenido como un desmayo en estos últimos días”, explicó. Según su relato, esa situación reforzó la insistencia de Fabbiani.

“Accedió a los pedidos”

Pampito agregó cómo siguió la historia. “Mariano accedió a los pedidos de Mariana y le detectan lo que tenía en la cabeza”, contó. Con esas palabras, dejó en claro que los estudios fueron el paso decisivo.

El mensaje de ella

En medio de la preocupación, Fabbiani había pedido un gesto de cariño a quienes siguen la situación. “Piensen en él con amor y linda energía”, escribió. Un mensaje breve y cálido, que ahora se lee con otro significado.

Una pareja de dos décadas

Fabbiani y Chihade son una de las parejas más sólidas del medio, con una relación de muchos años. Pampito lo resumió con una frase simple: son “muy compañeros”. Con la operación hecha y la recuperación por delante, el ambiente del espectáculo le desea lo mejor al productor.