El conductor Esteban Trebucq protagonizó un nuevo momento de debate durante su ciclo El Pelado de la Casa, emitido por el canal de streaming La Casa, al referirse en duros términos a las personas que asisten habitualmente a las marchas y protestas sociales en días hábiles.

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A lo largo de su intervención al aire, Trebucq planteó una hipótesis directa sobre la concurrencia a las movilizaciones callejeras y cuestionó de lleno la situación laboral de quienes participan de forma recurrente. Según la mirada del conductor, acudir con frecuencia a reclamos al mediodía resulta incompatible con el desarrollo de un empleo regular en la sociedad actual, independientemente de los motivos de la protesta.

La postura sobre las marchas en días hábiles

En el inicio de su descargo en el programa de streaming, Trebucq comenzó con una serie de preguntas retóricas dirigidas tanto a su equipo como a la audiencia: "¿En qué momento? Si vos vas todos los miércoles a mediodía a una marcha, es porque o todos los miércoles tenés franco o porque no laburás. Porque la inmensa mayoría de las personas los miércoles al mediodía, dije miércoles, ¿te gusta lunes, viernes? Laburan".

Ante el aporte de la locutora del ciclo, quien sumó el día jueves a la enumeración de la semana laboral, el periodista ratificó su visión y diferenció las presencias excepcionales de aquellas que se repiten semana tras semana: "¿Excepcionalmente podés hacerlo? Sí. Ahora, quienes van siempre a la misma marcha, aún tengan razón, no estoy diciendo que no tengan razón en las marchas. Con el gobierno que sea, Milei, Cristina, Mengano, Sultano, Palangano, me da lo mismo, es porque básicamente gente que no labura".

Cuestionamientos y estereotipos al aire

Luego de remarcar su postura y sostener que quienes marchan de manera continua no tienen obligaciones de trabajo, Trebucq profundizó su argumento al vincular a esos manifestantes con un perfil específico y determinados hábitos urbanos en la Ciudad de Buenos Aires. En ese sentido, aseguró que este grupo suele sustentarse mediante el apoyo de sus familias y frecuentar locales gastronómicos en lugar de cumplir un horario de trabajo.

El conductor describió esa supuesta rutina con ironía durante la transmisión: "O viven de la guita que le pasan los padres, ¿sí?, y toma café alzando el perrito en un bar de acá de Palermo, o de Chacapalermo, ¿cómo le dicen acá ahora? Chacalermo", expresó en el estudio.

Para cerrar su caracterización sobre los manifestantes, el comunicador completó: "A las dos de la tarde están resolviendo el mundo con un perrito upa, tomando un flat white". En ese mismo intercambio, la locutora del envío acotó que también estaban "planificando las vacaciones a Europa", a lo que Trebucq concluyó de forma irónica: "Sí, planificando el viaje de esquí".