Muere a los 65 años el comediante Bob Saget, narrador de "How I Met Your Mother"

El comediante estadounidense Bob Saget, reconocido por su rol protagónico en la serie "Tres por tres" y recientemente por haber aportado su voz como narrador en "How I Met Your Mother", murió sorpresivamente a los 65 años en Orlando, Florida.

Según consigna el sitio especializado Variety, el actor fue hallado muerto en su habitación del hotel Ritz-Carlton, de esa localidad en donde en la noche del sábado había ofrecido un show de stand-up.

La información señala que la policía acudió al lugar ante las advertencias acerca de un hombre desvanecido en el hotel, para luego comprobar que estaba muerto.

La confirmación del deceso llegó por parte de familiares del propio artista, a través de un comunicado que decía: “Estamos devastados por confirmar que nuestro amado Bob falleció hoy. Él lo era todo para nosotros y queremos que sepan cuánto amaba a sus fans, actuando en vivo y uniendo a personas de todos los ámbitos de la vida con risas".

Y añadía: "Aunque pedimos privacidad en este momento, lo invitamos a unirse a nosotros para recordar el amor y la risa que Bob trajo al mundo".

Saget había alcanzado una gran popularidad en su país cuando entre 1987 y 1995 protagonizó la exitosa serie "Tres por tres", que emitía la señal ABC y llegó a contar con más de 17 millones de espectadores.

El cariño cosechado entre el público por su personaje en esta serie hizo que el actor fuera una figura recurrente de la comedia en su país, con participaciones en especiales de humor y diversos filmes.

En los últimos años, Saget se destacó por su papel como relator en la serie "How I Met Your Mother" y por el premio Grammy obtenido en 2014 por su álbum de comedia "That´s What I´m Talkin´ About".

El actor también era conocido por su aporte a la lucha contra la esclerodermia, a partir de su participación como miembro directivo en una fundación desde donde recaudaba dinero para ayudar a combatir esta enfermedad que le había costado en 1993 la vida de una de sus hermanas.

Con información de Télam