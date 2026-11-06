Estaba con sus hijas: Thiago Medina sufrió otro doloroso accidente y hay sorpresa en el espectáculo

Thiago Medina reveló en su cuenta de Instagram que sufrió un accidente físico mientras estaba al cuidado de sus hijas, Laia y Aimé.

Thiago Medina sorprendió a sus seguidores al revelar el inesperado accidente que sufrió mientras estaba al cuidado de sus hijas, Laia y Aimé. A través de un video publicado en sus redes sociales, el exparticipante de Gran Hermano (Telefe) relató el episodio que vivió cuando regresaba de una salida.

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Según contó, todo ocurrió después de compartir una merienda con sus hijas. Una vez finalizada la salida, regresó a la casa de Daniela Celis y, al llegar, quiso bajar a sus hijas del auto para llevarlas a la casa. Sin embargo, en medio de eso, realizó un movimiento que terminó provocándole un inesperado problema físico.

El accidente lo tomó por sorpresa, ya que en ese momento se encontraba solo con Laia y Aimé y necesitaba continuar ocupándose de ellas. En el video, Thiago explicó que se le salió el hombro de lugar y que tuvo que acomodarlo por su cuenta: “Las bajé de acá del auto y se me salió el hombro de lugar. Ahora ya me lo acomodé, pero se me salió de vuelta, levantando a Aimé. ¿Ustedes qué hubiesen hecho? ¿Se lo hubiesen acomodado?”.

El grave accidente que sufrió Thiago Medina en 2025

Thiago Medina, exparticipante de Gran Hermano, protagonizó un gravísimo accidente de tránsito el 12 de septiembre de 2025, mientras circulaba en su motocicleta por la localidad de Francisco Álvarez, partido de Moreno. Tras el choque, fue trasladado de urgencia al Hospital Mariano y Luciano de la Vega, donde ingresó en estado crítico y debió ser intervenido quirúrgicamente.

En ese entonces, sufrió fracturas en varias costillas, politraumatismos y daños en distintos órganos. Durante una de las primeras intervenciones, los médicos tuvieron que extirparle el bazo. Luego, el 19 de septiembre fue sometido a una nueva cirugía, que duró aproximadamente cuatro horas y media, para reconstruirle la parrilla costal.