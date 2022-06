Antonio Banderas y Andrew Lloyd Webber se asocian para crear musicales en castellano

El actor español Antonio Banderas y el británico Andrew Lloyd Webber, responsable de famosas comedias musicales como "Evita", "Cats" y "El fantasma de la Ópera", entre tantas, anunciaron el nacimiento de una sociedad conjunta en una empresa a la que llamaron "Amigos para siempre", para la "generación y promoción de musicales de calidad en español".

Según explicó el actor en una conferencia de prensa ofrecida anoche en España junto a su flamante socio, la intención es montar espectáculos en ese país, pero también en Latinoamérica e incluso Estados Unidos, en donde reside una importante comunidad hispanoparlante.

"Es importante que cada obra se adapte a su lugar porque el español de Argentina es diferente al de México o al de España. Se trata de unir fuerzas para conseguir la misma calidad de los espectáculos del West End de Londres o de Broadway en Nueva York, pero en nuestra lengua", advirtió Banderas, según consignaron hoy diarios españoles.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Por su parte, Lloyd Webber añadió que también se apuntará a una renovación de la puesta escénica de acuerdo a las nuevas tecnologías y modos de consumo del público.

"La gente ya no va simplemente a ver una obra al teatro, sino que busca una experiencia completa", dijo el compositor y productor británico.

A modo de ejemplo, expresó: "Aún recuerdo cuando fui a ver una obra y, a la manera clásica, no me moví de mi sitio en el primer piso. Todo me resultó tremendamente aburrido. Y así fue hasta que me di cuenta de que la gracia consistía en que el espectador se moviera por todo el teatro".

De esta manera, las dos figuras que se conocieron cuando el español interpretó al "Che" Guevara en la recordada -y polémica en nuestro país- adaptación cinematográfica de "Evita", dirigida por Alan Parker y rodada en la Argentina, prometen revolucionar el teatro musical y llevar esta experiencia al resto de los rincones hispanoparlantes del planeta.

Con información de Télam