Escándalo en Telefe: bajaron a un conductor por estar "muy verde”

Yanina Latorre reveló por qué Telefe bajó a un conductor que estaba previsto para un próximo ciclo del canal.

Durante las últimas semanas, Ian Lucas quedó en el centro de una polémica televisiva a raíz de las versiones sobre su desvinculación de la conducción de la próxima edición de MasterChef Junior por Telefe. En medio de las especulaciones sobre su futuro en el canal, Yanina Latorre aportó nuevos detalles sobre lo ocurrido y explicó por qué el influencer habría quedado fuera del proyecto.

MasterChef Junior Argentina 2015.

Asimismo, la panelista explicó que la posibilidad de ubicarlo como figura central del ciclo gastronómico infantil surgió de manera precipitada. Luego, señaló: “Se apuraron en barajar la idea de que sea conductor. Se dieron cuenta que lo quieren, pero está muy verde para ser conductor de un proyecto grande en el prime time”.

Sin embargo, la polémica no terminó ahí. Luego de que la productora desvinculara a Ian de la conducción del nuevo ciclo y comenzaran a circular versiones que ubicaban a Vero Lozano como su reemplazo, también surgieron rumores sobre una supuesta presión de su entorno para que el joven quede al frente de Popstars.

Los primeros participantes del próximo MasterChef Celebrity

Telefe ya comenzó a definir la nueva edición de MasterChef Celebrity, luego del buen rating que tuvo la temporada del 2025 al 2026. Wanda Nara seguirá al frente del programa y la señal confirmó que los dos primeros famosos que participarán serán Luck Ra y L-Gante.

La producción busca aprovechar la relación de ambos con la conductora y generar repercusión, en una estrategia similar a la que se dio con Maxi López por la historia que tuvo con Wanda. Además, el jurado tendrá algunos cambios. Donato De Santis no estará en esta edición, mientras que Damián Betular y Germán Martitegui continuarán en sus puestos.

Por parte del cantante cordobés, no será la primera vez que ingrese a las cocinas más famosas. Anteriormente, le tocó ingresar al programa en calidad de reemplazo temporal de La Joaqui. Durante esa breve participación, el cantante sorprendió a los evaluadores con sus habilidades culinarias.