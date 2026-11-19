Un momento de extrema tensión se vivió en José C. Paz, cuando un grupo de periodistas que cubría una presunta estafa fue increpado por un hombre que se acercó hasta ellos y terminó enfrentándose cara a cara con uno de los camarógrafos. La situación escaló al punto de que tuvieron que intervenir otras personas para evitar que pasara a mayores.

{{{htmlAmp}}}

Los equipos periodísticos de Telefe (El noticiero de la gente) y América (Lape Social Club) se encontraban allí para cubrir la denuncia contra una mujer que habría recaudado dinero de un grupo de estudiantes para comprar los buzos de egresados (se estima que fueron unos dos millones de pesos) y luego se habría quedado con esos fondos. Los trabajadores de prensa aguardaban explicaciones sobre lo sucedido e intentaban obtener la palabra de la señalada, pero se encontraron con la violenta respuesta de varios hombres que estaban en el lugar.

El violento episodio en José C. Paz

En ese contexto, uno de ellos se acercó a increpar a los periodistas y protagonizó un fuerte cruce con quienes estaban realizando la cobertura. Lejos de limitarse a manifestar su malestar, el sujeto llegó a invitar a pelear a uno de los camarógrafos (Walter Bulaievsky, de Telefe) y se le plantó frente a frente, en una escena que generó preocupación entre los presentes y quedó grabada por una de las lentes. La tensión fue en aumento y la compañera del trabajador de cámara tuvo que intervenir, al igual que otras personas que acompañaban al hombre, para separarlos y evitar que el enfrentamiento físico se concretara.

Por si fuera poco, previamente también habían tenido un encontronazo con los periodistas de América, amenazándolos y bruscamente apartando el micrófono que Eloisa Armella les extendía a quienes, al parecer, habrían sido los hermanos de la mujer acusada y quienes esgrimieron no tener nada que ver al respecto.