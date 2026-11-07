Escándalo en MasterChef: participante fue expulsado tras pelear en vivo con un miembro del jurado

Echaron a un participante de MasterChef por pelearse con una de los jurados.

Cristopher Olivares protagonizó uno de los momentos más tensos de esta temporada de MasterChef Chile (TVN). El participante terminó envuelto en un fuerte intercambio con la chef Fernanda Fuentes, integrante del jurado, y lo que hizo después llevó al programa a tomar una medida inesperada.

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Todo empezó con una Caja Misteriosa cargada de carnes exóticas: ciervo, avestruz y jabalí. En duplas, Cristopher y Franchesca presentaron “Sabores del bosque rojo”, un ciervo braseado con aceite de oliva aromatizado con menta, reducción de vino tinto con arándanos y puré de setas.

Cristopher Olivares fue echado tras discutir con la participante.

Las críticas que encendieron la mecha

Yann Yvin elogió el sellado de la carne, aunque marcó que le faltaban sal y pimienta y lamentó que no sumaran los champiñones salteados que tenían listos, clave para reforzar la idea de bosque. Juan Manuel Peña Passaro también valoró la cocción, pero consideró que la salsa estaba algo dulce y que el pebre de manzana no combinaba con el resto.

El clima se tensó cuando el desacuerdo siguió después de la devolución. Sus compañeros no ocultaron su sorpresa, y la propia Franchesca tomó distancia: “No me iba a prestar para faltas de respeto para los jueces”.

Un portazo inesperado

Al volver a su estación, Cristopher se sacó el delantal y abandonó el estudio. Después también se fue del canal, ante el desconcierto de todos.

La competencia siguió con la prueba de eliminación, en la que había que cocinar platos vegetarianos. Stana, Santo y Nicolás quedaron entre los peor evaluados, y los jueces decidieron que Stana, que había presentado una receta inspirada en la cocina de su mamá, debía irse.

El giro final

Sin embargo, la conductora María Luisa Godoy sorprendió con un anuncio. “Un participante abandonó no solo las cocinas de MasterChef, sino que dejó repentinamente el canal sin dar mayores explicaciones, lo que representa una falta gravísima a las reglas de MasterChef”, explicó, antes de confirmar que el eliminado de la noche era Cristopher.

Así, Stana se salvó entre lágrimas y siguió en carrera. “Sé que por algo Dios me está dando esta oportunidad, para reivindicarme”, expresó.

El episodio llevó a #MasterChefAltaTensión al primer puesto de tendencias en X. Y dejó una lección clara: en estas cocinas, el único plato que nunca hay que servir es el portazo.