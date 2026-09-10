Escándalo en MasterChef Celebrity con una de sus participantes: "Les molestó muchísimo"

Telefe está pronto a lanzar una nueva temporada de MasterChef Celebrity. En días recientes, fueron revelando uno por uno a los concursantes que habrá esta edición, con una variedad típica de este reality: desde conductores como Karina Mazzoco y Edith Hermida, hasta humoristas como Pachu Peña y Presta, pasando por cantantes como Luck Ra y Alejandro Lerner.
Aunque el ciclo todavía no dio inicio, ya hubo lugar para las polémicas. Una de las más recientes es la que gira en torno a Luciana Geuna: la reconocida conductora fue confirmada como parte de la nómina de cocineros, algo que desde TN (donde ella trabaja) sabían, pero que sus compañeros no. Y habría un detalle, en ese sentido, que habría generado gran enojo.
¿Qué pasó con Luciana Geuna?
Yanina Latorre habló al respecto en SQP, donde señaló: "Uno de los nombres que nadie sabía es el de Luciana Geuna, que nosotros lo contamos acá antes de que ella se lo contara a la familia, al canal y los compañeros de trabajo. Y eso no gustó. Nadie lo sabía cuando lo contamos acá. De hecho, me llamaron de Telefe para preguntarme cómo lo sabíamos porque era fresquito".
En una entrevista otorgada al ciclo de la blonda, Geuna contó: "Acordamos como una licencia de la pantalla de acá a fin de año. Voy a hacer el programa (¿Y mañana qué?) hasta octubre y cuando empiece MasterChef, dejo, porque van al mismo horario además”.
Una vez denuevo en el piso, Yanina aseveró: "Lo cierto es que, no sé al canal, pero a sus compañeros les molestó muchísimo. Recordemos que varios periodistas dejaron El Trece y TN porque se pusieron firmes este año, que tenés que trabajar en TN y nada más. No podés laburar en dos lugares". Además, ahondó: "Un periodista de ahí me dijo: ‘Cómo pueden ser que la dejen hacer las dos cosas si todos los que estamos acá adentro quisimos tener trabajos en otros lugares y de TN la línea es no podés. Esto o nada’".
¿Quiénes son los participantes de MasterChef Celebrity?
- Alejandro Lerner
- Campi
- Diego Ramos
- Edith Hermida
- Elizabeth Vernaci
- Grego Rossello
- Hernán Coronel
- Julieta Nair Calvo
- Julieta Poggio
- Karina Mazzocco
- La China Ansa
- L-Gante
- Lizy Tagliani
- Luciana Geuna
- Luck Ra
- Marta Fort
- Morena Beltrán
- Nazareno Casero
- Pachu Peña
- Pablo Giralt
- Pablo Migliore
- Paula Trapani
- Rocío Robles
- Sebastián Presta