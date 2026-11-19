Yanina Latorre dejó una frase picante sobre un programa de su propio canal. La conductora de Sálvese quien pueda contó que rechazó una invitación y explicó qué fue lo que no se animó a decir. Su comentario circuló rápido, y ella misma lo difundió con una carcajada.

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La invitación de Rebord

“Rebord me invitó al programa”, contó Latorre al referirse a Tomás Rebord. La propuesta era para que se sentara como entrevistada en el ciclo que el conductor prepara para América. Ella decidió rechazarla.

Yanina Latorre destrozó al programa de Rebord.

La excusa

Para decir que no, alegó estar muy ocupada. Era una salida amable, pensada para no generar un conflicto con un colega de la misma señal. Después, al contar la anécdota, dejó a la vista lo que realmente pensaba. “No me dio como para decirle que es una verga su programa”, expresó. La frase quedó como el centro de la historia, por el contraste entre lo que le contestó en privado y lo que opinó al contarlo.

Una difusión con risas

El recorte de la anécdota circuló en X y la propia Latorre lo compartió con una carcajada escrita: “Jajajajajajajajajjaja”. Con esa publicación volvió a difundir su descalificación sobre el ciclo, que había evitado plantearle de manera directa a Rebord.

Dos figuras, un mismo canal

Latorre y Rebord integran la programación de América. Ella conduce Sálvese quien pueda, el ciclo de espectáculos conocido como SQP, mientras él ocupa un espacio semanal los domingos por la noche. Su llegada a la pantalla se anunció en el show Rebord Vuelve, en el Movistar Arena.

Una mesa que no fue

La invitación podría haber reunido a dos figuras del canal en una misma mesa. Pero Latorre eligió una excusa de agenda y una carcajada. Habrá que ver si, la próxima vez que se crucen, a Rebord le toca invitarla otra vez, y a ella, decir qué piensa antes de que lo cuente en un programa.