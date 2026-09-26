"500 mil dólares": Yanina Latorre reveló datos impactantes del acuerdo entre Luciana Salazar y Martín Redrado

Luciana Salazar y Martín Redrado llegaron a un acuerdo por la manutención de Matilda, poniendo fin así a un litigio que se extendía desde hace tiempo. Ahora, Yanina Latorre reveló en Sálvese Quien Pueda detalles del entendimiento que no habían trascendido hasta el momento en los medios.

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Un fallo que complicaba a Salazar

Según explicó la conductora, el contexto judicial previo al arreglo no favorecía a la modelo. "Redrado le gana en primera instancia, ella apela y esto iba para largo", detalló Latorre, dejando en claro que la apelación de Salazar amenazaba con extender el proceso judicial durante un tiempo considerable, algo que finalmente ambas partes decidieron evitar.

Martín Redrado había llegado a un acuerdo con Luciana Salazar.

De los 10 mil dólares mensuales a un pago único

Latorre precisó cuál era el reclamo original de Salazar y en qué terminó derivando la negociación. "Ella pedía una cuota de 10 mil dólares por mes hasta los 18, que era 1.700.000, entiendo que por recomendación de su abogado, que habrán visto que iba a perder", explicó. El monto finalmente acordado fue sensiblemente menor: "Es en cuotas, pero no mensuales. Es de 500 mil dólares, son pagaderos en 5 años, es 100 mil por año".

La panelista también se refirió a los motivos que habrían llevado al economista a aceptar la propuesta pese a haber ganado en primera instancia. "Aceptó el acuerdo, por qué lo hace Redrado, quiere paz, se hartó de las amenazas, dice que se quiere sacar este grano de encima", sostuvo, dando cuenta del desgaste que el conflicto le generaba más allá del resultado judicial a su favor.

Un pacto bajo estricta confidencialidad

Latorre remarcó además el carácter reservado del entendimiento alcanzado entre ambas partes. "Firmaron un acuerdo que es confidencial, ninguno puede hablar, ni mostrar el escrito. Se sentaron, negociaron. No hay cuota alimentaria, ella perdió en primera, la apelación se frenó", cerró la conductora, aclarando que técnicamente no se trata de una cuota alimentaria tradicional sino de un convenio privado entre Salazar y Redrado.