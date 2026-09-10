Escándalo por las duras declaraciones de Marina Calabró sobre Tinelli: "Es un…”

En medio de la polémica que se generó alrededor de Marcelo Tinelli por las declaraciones de Jorge Rial, Marina Calabró se refirió al conductor y recordó algunos episodios de su experiencia profesional con él. Durante una transmisión en vivo de Puro Show (El Trece), apuntó contra Tinelli y aseguró que es una “persona pesada”.

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Jorge Rial apuntó contra Marcelo Tinelli en Sálvese Quién Pueda (América TV).

En una transmisión en vivo del programa Sálvese Quien Pueda (América TV), Jorge Rial protagonizó un tenso momento al aire luego de apuntar duramente contra Marcelo Tinelli. Asimismo, aseguró que el histórico conductor de Showmatch (El Trece) es un traidor y que nunca fueron amigos.

En ese sentido, Calabró recordó sus experiencias profesionales con Tinelli y su manera de manejar las críticas: “Marcelo es uno de los tipos que más aprieta en el medio para que no hablen de él. Yo tuve muchas idas y vueltas con él. Más vueltas que idas en realidad porque es un pesado, se enoja y como tiene línea directa con los jefes, llama. En mi experiencia profesional de casi 30 años, es el tipo que más frenó sus temas de todo el medio. El que más intentó y logró bajar los temas que le resultaban urticantes, te diría que fue el que más material me hizo desaprovechar”.

Marina Calabró apuntó duramente contra Marcelo Tinelli en Puro Show

Luego, Calabró se refirió a las situaciones en las que, según contó, Tinelli habría intervenido para intentar detener determinados temas periodísticos: “Entiendo que si tenés línea directa con autoridades llames para calmar temas delicados, pero cuando se trata de información pública, no me parece. Yo he contado sus temas empresariales, los cheques voladores, las deudas a proveedores, cosas que eran públicas. Me dio bronca”.

Finalmente, la periodista explicó cuál sería, según su mirada, el motivo del enojo de Jorge Rial con Tinelli: “Él sintió una animosidad cuando Marcelo era Gerente de América, como que fogoneó la figura de More. Está convencido de eso y no se la perdona. Sintió que en la cara le decía que lo iba a parar y por detrás, seguía. Es eso, una cuestión más personal, familiar que de egos”.