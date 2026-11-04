Ernesto Tenembaum fulminó a Milei y todos los libertarios con lo que reveló sobre el Gobierno: "Ustedes"

Ernesto Tenembaum cuestionó con dureza a Javier Milei y a su equipo de gobierno después de la victoria demócrata en las elecciones legislativas de Estados Unidos. En Radio con Vos, el periodista trazó un paralelismo entre el resultado electoral estadounidense y el escenario político argentino, apuntó contra la gestión libertaria y calificó a Santiago Caputo como un "vendehumo".

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Al analizar las repercusiones de los comicios estadounidenses, Tenembaum sostuvo que la celebración de quienes festejaron el resultado no debía sorprender. "Festeja la gente de bien. Festejan millones de norteamericanos. Millones y millones que hace poco votaron a Trump", expresó.

Luego trasladó su reflexión a la Argentina y cuestionó el desempeño del gobierno de La Libertad Avanza. "Y el día que ustedes pierdan, mucha gente de bien va a festejar. Porque ustedes gobiernan mal, porque no saben cómo gobernar", lanzó.

Ernesto Tenembaum destrozó a los libertarios con una frase contundente.

El cuestionamiento de Tenembaum a Milei

En ese sentido, el conductor de radio vinculó su cuestionamiento con distintos indicadores económicos y apuntó directamente contra el Presidente: "No puede ser las cifras que hay de economía, no puede ser las cifras que hay con el riesgo país, si no hubiera un pésimo gobierno". "El de Milei fue un pésimo gobierno", sentenció.