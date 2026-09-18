Lo encontraron muerto en un hotel: conmoción por el adiós de un querido actor a los 32 años

El mundo del espectáculo brasileño quedó conmocionado tras la muerte de José Patrik Machado, actor e influencer de 32 años, que fue encontrado sin vida en un motel de Campo Grande, capital del estado de Mato Grosso do Sul. Días atrás se conoció el resultado de la autopsia, que terminó por confirmar la causa exacta de su fallecimiento.

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¿De qué murió José Patrik Machado?

El peritaje oficial determinó que Machado murió por un infarto agudo de miocardio, vinculado al consumo de alcohol y drogas. El hallazgo despejó las dudas que existían desde el momento en que se conoció la noticia, en la madrugada del 5 de junio, cuando el cuerpo del actor fue encontrado en la habitación 206 del establecimiento, ubicado en el barrio Jardim Paulista.

José Patrik Machado fue encontrado muerto en su habitación.

Cómo fue la reconstrucción de los hechos

Según la investigación llevada adelante por la Justicia local, a partir de testimonios y de filmaciones de cámaras de seguridad de la zona, Machado llegó al motel acompañado de un hombre en un auto de aplicación. Poco después arribó una segunda persona, y ambos se retiraron del lugar juntos, dejando solo al actor en la habitación.

Fue el propio Machado quien avisó por el intercomunicador a la recepción que permanecería en el cuarto. Sin embargo, cuando el personal intentó volver a contactarlo para gestionar el pago de la reserva, no obtuvo respuesta. Al ingresar a la habitación, lo encontraron tendido en el piso, sin signos vitales. Minutos más tarde, una ambulancia llegó al lugar y los médicos confirmaron el deceso.

¿Quién era José Patrik Machado?

Además de su carrera como actor, Machado se había construido una fuerte presencia en las redes sociales, con una comunidad cercana a los 100 mil seguidores en Instagram, donde compartía su día a día, proyectos profesionales y producciones fotográficas. Su vínculo con las artes escénicas venía de varios años atrás: formó parte de una compañía teatral durante cinco temporadas, lo que le permitió afianzarse dentro de los circuitos culturales de Campo Grande, su ciudad natal.

El joven combinaba su trabajo como modelo, creador de contenido y periodista con su participación en iniciativas vinculadas al bienestar animal, un costado que también compartía habitualmente con sus seguidores. Su muerte generó una fuerte ola de mensajes de despedida en redes sociales, donde colegas y seguidores lamentaron la pérdida de una de las figuras jóvenes más activas del ambiente artístico de su región.