Emilia Mernes sorprendió en la televisión española al hablar con total naturalidad de su vida personal. La cantante fue invitada a La Revuelta y, en una charla distendida con David Broncano, contó cómo vive el momento con Duki. Sus respuestas, entre risas, dieron que hablar de este lado del Atlántico.

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Una entrevista sin filtros

Mernes visitó el programa de la TVE para presentar su nuevo tema, “BODYPAINTING”. Allí se sometió a las preguntas habituales de Broncano sobre dinero y actividad sexual, y no esquivó ninguna. Lo hizo con humor y sin dar mayores precisiones.

Emilia Mernes habló de su intimidad con Duki.

La distancia con Duki

La cantante explicó que atraviesa un período de distancia con su pareja por compromisos de trabajo. “Lo que pasa es que he estado distanciada por el trabajo y mantengo una relación a distancia de momento por unos días”, dijo. Y aclaró que pronto volverá a la Argentina.

Cuando Broncano le preguntó por su frecuencia íntima reciente, Emilia respondió con una sola palabra: “Fatal”. Después, ante la insistencia del conductor por un número concreto, se preguntó a sí misma: “¿Tres o cuatro veces el último mes?”. Y agregó: “La libido ahora también está repartida con el trabajo”.

Una anécdota inesperada

Entre risas, también contó que perdió un objeto personal que había comprado en España. “Tenía un acompañante, o sea, un juguetito que, de hecho, lo adquirí acá en España... lo perdí, espero que mis papás cambien de canal, habrá quedado en algún hotel”, confesó. Y bromeó con estar atravesando una especie de luto.

Una relación que sigue bien

Más allá de las bromas, Mernes dejó claro que la situación con Duki está bien. Reiteró que la distancia es transitoria y que está relacionada exclusivamente con sus actividades profesionales. Es decir, nada de crisis: solo agendas cruzadas.

Una pareja de agendas llenas

Entre giras, estrenos y viajes, la pareja vive un presente de mucho trabajo. Por ahora, Emilia ya sabe a qué hora vuelve a casa, y Duki sabrá que, cuando regrese, tendrá una historia más para escuchar. Y, tal vez, un regalo de los fans para reponer lo que se perdió en ese hotel.