Eliana Guercio rompió el silencio y habló sobre los motivos de su salida de A La Barbarossa tras su polémico cruce con Diego Brancatelli.

Luego de que estallara el tenso vínculo que mantenían Eliana Guercio y Diego Brancatelli durante las emisiones de A La Barbarossa (Telefe), la panelista rompió el silencio y habló sobre su decisión de dejar atrás el programa. Durante un diálogo con Intrusos (América TV), Guercio se refirió a la relación que mantenía con su excompañero y explicó los motivos que la llevaron a reducir su participación en el ciclo. En ese sentido, expresó: “No hay tanta onda con Diego, se sabe hace un montón. Yo ya me había bajado de 3 días a 2. Me bajé por Gran Hermano también porque no llegaba con los tiempos”.

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Luego, la panelista habló sobre los cruces que tuvo con Brancatelli durante las emisiones del programa y explicó qué fue lo que no le gustó de esas situaciones: “Hubieron chicanas al aire y no me gustó. Tratamos de debatir, no es que no haya peleas, pero viste”.

Todo esto ocurre luego de que Brancatelli diera sus declaraciones en Sálvese Quién Pueda, donde fue consultado acerca de su relación con Guercio. En ese momento, el periodista se refirió al vínculo que mantenían y aseguró: “A mí no me saluda. No sé por qué y tampoco es que no puedo dormir, pero soy educado y me llevo bien con todos. Nunca me saludó, pero no importa porque no estamos obligados a ser amigos de las personas con las que trabajamos”.

El origen de la pelea entre Eliana Guercio y Diego Brancatelli

Sin embargo, el vínculo entre Guercio y Brancatelli se había tensado tiempo atrás, cuando la panelista lanzó un comentario polémico sobre el peso de una participante durante un debate sobre Gran Hermano. En ese entonces, Guercio se refirió a las diferencias físicas entre los participantes y expresó: “Si Carmiña pesara lo que pesa Yipio, no pasaba nada”.

El polémico comentario de Eliana Guercio sobre Yipio de Gran Hermano.

Rápidamente, Diego Brancatelli frenó la intervención de la panelista y dejó en claro que no estaba de acuerdo con ese comentario. Sin embargo, lejos de retractarse de su postura, Guercio continuó hablando sobre los distintos físicos que tienen los participantes del reality. Tras estos dichos, la conductora del ciclo, Georgina Barbarossa, intervino y puso un freno definitivo a la situación.