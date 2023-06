Matt Damon y Ben Affleck demandan a Donald Trump por audio sacado del filme sobre las zapatillas

Los estudios Artists Equity, fundados por los actores Matt Damon y Ben Affleck demandan a Donald Trump por el uso de un audio extraído de la película "Air: La historia detrás del logo" en uno de los videos de la campaña electoral.

El video de casi dos minutos y medio incluye un monólogo tomado de la película sobre el origen de una línea de calzado deportivo para básquet, a medida que avanzan imágenes de la vida del expresidente de los Estados Unidos.

"No sabíamos, no permitimos y no respaldamos ni aprobamos que la campaña de Trump utilice audio de nuestra película para publicidad política u otro uso", dijeron desde la productora, de acuerdo a lo informado por la agencia de noticias Ansa.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Con información de Télam