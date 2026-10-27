Durante la emisión de su programa Alguien tiene que decirlo en Mitre, el conductor Eduardo Feinmann dio a conocer un crudo panorama sobre la situación que atraviesa Patricia Bullrich dentro de la estructura del gobierno que encabeza Javier Milei. Según detalló el periodista, el testimonio proviene directamente de conversaciones mantenidas con integrantes del círculo íntimo de la dirigente.

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El periodista explicó que los testimonios que recogió fueron completamente inesperados por la contundencia de las definiciones. "Las cosas que me contaron varias personas cercanas a Patricia son fuertes. Yo no me esperaba encontrar con ese tipo de frases. Porque no es solamente lo que piensa del gobierno, es lo que dice sentir personalmente", comenzó relatando Feinmann al aire ante su equipo de trabajo.

Agotamiento emocional y advertencias desoídas

De acuerdo con la información compartida por Eduardo Feinmann, el estado anímico y político de Patricia Bullrich se encuentra en un punto crítico debido a la falta de recepción que encuentran sus planteos dentro del oficialismo. El conductor enumeró de manera puntual las sensaciones que transmitieron las fuentes consultadas de su entorno cercano.

"Las palabras que a mí me dijeron son: Patricia siente frustración, siente soledad y siente cansancio. Y la sensación de que todas sus advertencias no son escuchadas", afirmó el periodista. En esa misma línea, remarcó que se trata de un proceso de desgaste que lleva un período prolongado acumulándose: "Alguna de las frases que tomé nota de lo que me iban contando es que ella hace tiempo ya está cansada. Que ella tiene una suerte de agotamiento emocional y político".

El relato describió además una percepción de parálisis generalizada en la gestión. Según relató el conductor de Mitre, la funcionaria considera que la dinámica gubernamental ingresó en un circuito complejo: "Ella siente que todo se para, que todo es una rueda negativa", agregó al describir el cuadro que le transmitieron los allegados a la dirigente.

Cuestionamientos al ajuste fiscal y pesimismo electoral

Más allá del desgaste en la convivencia interna, el informe presentado por Eduardo Feinmann expuso que el principal foco de conflicto radica en el rumbo económico de la administración de Javier Milei. La funcionaria manifestaría serias dudas sobre la sustentabilidad de los números oficiales y el esquema de ajuste que lleva adelante el Ejecutivo.

"Está tiene una preocupación muy profunda por lo económico. Tiene una preocupación profunda por la economía. Porque ella lo que cuenta es que vos tenés hoy un superávit porque no pagás nada. Si el gobierno no paga nada a nadie, obviamente vas a tener un superávit. O sea, hace una crítica muy profunda a lo que es el ajuste fiscal", puntualizó el conductor sobre los cuestionamientos atribuidos a Bullrich.

Este diagnóstico sobre la marcha del país repercute de forma directa en las expectativas electorales que maneja el espacio político de cara al futuro. Feinmann reveló que la mirada de la referente es marcadamente negativa respecto a las posibilidades de sostener el proyecto en los próximos comicios.

"Ella está casi convencida de que cada día ve más difícil la reelección", señaló Feinmann, ante lo cual un integrante de la mesa expresó su sorpresa: "Dije: '¡Ah, la pucha! ¿En serio? ¿Tanto?'. Sí. Ella cada día ve más difícil la reelección. Ella siente un pesimismo electoral muy muy fuerte, que está preocupadísima. Que tiene una angustia muy profunda por el rumbo del gobierno", concluyó el periodista.