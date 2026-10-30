El periodista Eduardo Feinmann analizó en la pantalla de A24 el complejo panorama que atraviesa Patricia Bullrich dentro del esquema de poder del gobierno de Javier Milei. En una conversación al aire sobre las tensiones internas en el gabinete nacional, se expuso el presunto desgaste de la dirigente y la falta de contención que experimenta en la estructura libertaria.

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Durante el intercambio periodístico, se reveló una supuesta confesión atribuida a la funcionaria, señalada como la definición más gráfica de su actualidad política: "Yo me siento medio sola". Esta frase sirvió para poner el foco en la convivencia cotidiana entre los distintos sectores que integran la coalición gobernante y en los problemas que enfrentan quienes no forman parte de los grupos que concentran las decisiones clave.

Facciones enfrentadas: el bando de Karina Milei y el de Santiago Caputo

En el análisis compartido con Feinmann, se describió que la administración libertaria se encuentra dividida en bandos muy marcados. Por un lado, se identificó al sector que responde a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, y por el otro, a la facción que lidera el asesor Santiago Caputo. Según se remarcó en el diálogo, quien no se alinea de manera directa con alguno de estos dos polos de poder corre el riesgo de quedar marginado de la toma de decisiones.

En ese contexto, se comparó la posición de Bullrich con la de un "electrón suelto" dentro del ecosistema gubernamental. Durante el debate televisivo, se contrapuso su situación con la de otros dirigentes, como Diego Santilli, de quien destacaron que busca responder hacia los distintos sectores para sostener su inserción. En contraste, se señaló que quedar aislado de los grupos principales conduce a un "no lugar", trazando un paralelismo con lo ocurrido con Francos.

El futuro de Patricia Bullrich frente a las próximas elecciones

Este escenario de fricciones internas y soledad política reavivó la discusión sobre el destino electoral de la ministra. En la mesa periodística se evaluó la posibilidad de que, ante el avance de estas divisiones en La Libertad Avanza, Bullrich explore alternativas independientes y evalúe una postulación por fuera del oficialismo en las futuras elecciones presidenciales.

El debate expuso así las dificultades que persisten en la articulación de la gestión nacional, donde las disputas entre facciones condicionan la convivencia interna y generan incertidumbre sobre el rumbo político de las figuras que se sumaron al Gobierno tras los comicios generales.