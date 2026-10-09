Eduardo Feinmann reveló la "fórmula" que eligió Mauricio Macri para las Elecciones 2027: "Hoy lo escuché"

Eduardo Feinmann puso sobre la mesa una especulación política que ya circula en los pasillos de cara a las elecciones de 2027. Durante su programa en A24, junto a Pablo Rossi, el conductor contó una teoría que escuchó sobre los planes de Mauricio Macri, aunque aclaró que no la verificó.

{{{htmlAmp}}}

Fuerte revelación de Eduardo Feinmann

El periodista presentó el dato con un tono entre irónico y descreído. “Hoy escuché una teoría política que la verdad no me dieron ni ganas de chequearla para que no me digan que ‘no pregunte pelotudeces’”, lanzó, dejando en claro que se trataba de una versión sin confirmar y no de información comprobada.

La fórmula que le contaron

Según relató, le dijeron que Macri ya tendría armada una fórmula electoral. “Me dijeron que Mauricio Macri tiene su fórmula, es Patricia Bullrich con no sé quién”, planteó Feinmann, sin precisar el nombre del acompañante. A eso sumó otra pieza del esquema: “Además, Jorge Macri como jefe de gobierno”.

El comentario se da en un contexto en el que 2027 aparece en todas las conversaciones del poder. Bullrich, hoy senadora de La Libertad Avanza, dejó abierta la puerta a una candidatura presidencial, y desde el Gobierno salieron a bajarle el tono: el vocero Ravier dijo que, según entiende, la senadora apoya la candidatura de Javier Milei para la reelección

Mauricio Macri tendría un nuevo acercamiento con Patricia Bullrich.

Jorge Macri y la Ciudad

Por su parte, Jorge Macri, actual jefe de Gobierno porteño, ya había admitido que el próximo año será momento de competir y dejó abierta la posibilidad de un entendimiento entre el PRO y el oficialismo nacional. También había mencionado la chance de que Bullrich compita por la Ciudad, aunque evitó ubicarla hoy como aliada o rival.

Una versión que habrá que ver si se confirma

Por el momento, la fórmula que mencionó Feinmann no cuenta con ninguna confirmación de las partes involucradas y debe leerse como una especulación política más, de las muchas que empiezan a circular en un año previo a la elección.