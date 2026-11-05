Eduardo Feinmann se refirió al ataque a mujeres trans en Palermo: "Estos hijos de..."

El brutal ataque contra trabajadoras sexuales trans en los Bosques de Palermo generó una fuerte reacción y Eduardo Feinmann expresó su indignación durante su programa en A24. El periodista condenó duramente a los responsables de las agresiones y remarcó que la discusión sobre la actividad de las víctimas no puede justificar, bajo ninguna circunstancia, la violencia que sufrieron.

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“Separemos una cosa de la otra, ¿no? Porque acá si ellas estaban ejerciendo bien o mal la prostitución, ese no es el tema. Acá el tema es la actitud nazi y violenta de este grupo de jóvenes”, comenzó diciendo el conductor.

En ese sentido, Feinmann manifestó su enojo por la brutalidad del episodio y apuntó directamente contra quienes participaron de la agresión: “Hay uno de los jóvenes heridos que tiene 14 años. Pero ¿quiénes son estos hijos de puta que fueron a agredir a estas personas? ¿Pero quiénes son estos? La verdad, ¿pero dónde sacan ese odio, esa violencia? Fueron directamente a atacarlas”.

Durante el intercambio, un panelista aportó información sobre el avance de la investigación judicial y explicó que la causa fue encuadrada como lesiones agravadas por el odio en contexto de violencia de género. También señaló que las autoridades estaban trabajando con las cámaras de seguridad para identificar a los involucrados y que las trabajadoras sexuales trans habían brindado una conferencia de prensa para visibilizar lo ocurrido.

Cómo fue el ataque en los Bosques de Palermo

El episodio ocurrió durante la madrugada del lunes 2 de noviembre, en las inmediaciones de la avenida de los Ombúes y Andrés Bello, cerca del Lago de Regatas. Un grupo numeroso de jóvenes persiguió y agredió a las trabajadoras sexuales trans con distintos elementos, entre ellos piedras, palos y conos de tránsito. Las propias imágenes de los ataques fueron registradas y difundidas en redes sociales por algunos de los participantes.

Al menos seis mujeres resultaron heridas. Una de ellas sufrió lesiones en una oreja y otra presentó heridas de consideración en distintas partes del cuerpo. En medio de los enfrentamientos, un adolescente de 14 años también terminó lesionado y debió recibir atención médica.

Imágenes del ataque a mujeres trans en Palermo.

La Fiscalía en lo Penal, Contravencional y de Faltas N.º 13 de la Ciudad de Buenos Aires intervino de oficio y ordenó reunir las filmaciones de las cámaras de seguridad para avanzar con la identificación de los agresores. Al momento de conocerse los primeros detalles de la investigación, no había detenidos ni responsables identificados oficialmente.