Durante la emisión de su programa Alguien tiene que decirlo en Mitre, el conductor Eduardo Feinmann abrió el debate sobre el escenario actual del gobierno nacional y planteó los dilemas que rodean el rumbo de la gestión encabezada por Javier Milei.

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El periodista se detuvo a examinar los cuestionamientos que giran en torno a la administración libertaria y evaluó si las dificultades centrales radican únicamente en el plano financiero o si comenzaron a trasladarse al terreno político y al funcionamiento institucional del país.

El debate entre lo económico y lo institucional

"La discusión predominante o dominante es si el principal problema de Milei sigue siendo económico o si ya se convirtió también en político o institucional", sostuvo el periodista frente a su audiencia de radio.

A partir de esa premisa, Feinmann repasó los argumentos centrales vertidos por Joaquín Morales Solá en su artículo dominical del diario La Nación, titulado "No todos los argentinos son como Milei", donde se analiza la correlación entre el estilo del mandatario y la respuesta de los mercados.

La mirada de los inversores y las variables del mercado

Al detallar el contenido del texto, Feinmann explicó que el autor reconoce el valor del ajuste fiscal que lleva adelante el Poder Ejecutivo, pero advierte sobre los efectos colaterales de la confrontación discursiva permanente y las formas presidenciales.

Según repasó el conductor, la falta de apego a los marcos institucionales, las descalificaciones y el choque político constante pueden terminar por socavar la confianza en el programa económico, independientemente de los resultados técnicos que exhiba el Gobierno.

Como ejemplo de este fenómeno, Feinmann citó la referencia al comportamiento de los indicadores financieros durante las últimas jornadas: "Él sostiene que la falta de respeto a las instituciones, los agravios y la confrontación presidencial pueden deteriorar la confianza económica. Y utiliza, por ejemplo, el riesgo país superior a los 700 puntos durante la semana que pasó".

La advertencia sobre el riesgo Milei

Feinmann enfatizó que las decisiones del capital no dependen de manera exclusiva de los números fiscales, sino que contemplan factores ligados a la previsibilidad y a la estabilidad de las reglas de juego en el mediano plazo.

Al citar el análisis del columnista, el conductor leyó: "Los inversores no observan únicamente las variables fiscales, también evalúan la previsibilidad política y la conducta del gobierno".

Hacia el final de su intervención, Feinmann subrayó la conclusión más contundente del artículo, donde se sintetizan los dos temores que conviven en el tablero político y económico: "La frase destacada, la que yo destaqué de su artículo, de Joaquín, es: 'Existe el riesgo cuca, pero existe también el riesgo Milei'".