El periodista y conductor afín al gobierno, Eduardo Feinmann, protagonizó un enérgico descargo en el que cuestionó con severidad el accionar de la jueza Marta Elba Pascual, la magistrada que suspendió la Ley Penal Juvenil sancionada por el gobierno de Javier Milei y que baja la edad de imputabilidad. El comunicador apuntó de forma directa contra referentes de la dirigencia opositora a quienes responsabilizó por otorgarle presunta "protección y respaldo institucional".

{{{htmlAmp}}}

"Yo creo que esta mujer está creída en sus padrinos. Tiene muchos padrinos en la política y me parece que está confiada en que no la van a tocar", aseguró el periodista durante el intercambio al aire con su par Pablo Rossi.

Con evidente indignación, el conductor de A24 interpeló a los sectores políticos que mantendrían contacto con la jueza y formuló varias preguntas retóricas. "¿Los padrinos de la política, saben esto? ¿Escucharon esto? ¿No les da vergüenza los padrinos políticos de esta malnacida jueza?", expresó el comunicador en tono crítico ante las cámaras.

Críticas a las distinciones y pedido de enjuiciamiento

En otro pasaje de su descargo, el conductor fustigó los reconocimientos académicos y títulos honoríficos otorgados a la magistrada por parte del ámbito universitario. "Usted le dio un premio, una universidad le dio un premio a esta señora. Un honoris causa de la sarasa. ¿No les da vergüenza? Digo a la política", disparó de manera tajante.

Finalmente, Feinmann instó a las autoridades con competencia institucional a iniciar las actuaciones correspondientes para evaluar la conducta de la magistrada mediante un proceso formal. "Aquellos que tengan la posibilidad del jury, pongan este audio", sentenció el conductor, y concluyó con una dura advertencia sobre sus facultades judiciales: "Esta mujer es un peligro con su lapicera".