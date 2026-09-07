El duro y desconocido relato de Marcelo Longobardi: "Sentí que me moría"

Marcelo Longobardi contó que sufrió ataques de pánico y recordó uno de los episodios más impactantes que atravesó durante sus años como periodista. En una entrevista con Infobae, el periodista relató que llegó a sentir que se "moría" mientras estaba en Radio 10.

{{{htmlAmp}}}

Longobardi contó que actualmente lleva consigo una pastilla "por las dudas", aunque aclaró que hace 20 años no vuelve a experimentar un ataque de pánico. "Siempre tengo en mi bolsillo la pastillita del ataque de pánico por las dudas. No me pasa hace 20 años", relató.

"Lo que no decís, el cuerpo lo expresa de una manera u otra", señaló el periodista, quien contó cómo fue su último ataque de pánico: "Yo me acuerdo que estaba en Radio 10 una mañana y, de repente, sentí que me moría. Literalmente que me moría".

El duro y desconocido relato de Marcelo Longobardi sobre su pasado.

El "diagnóstico equivocado"

El periodista explicó que cuando entendió cuáles eran los síntomas, se dio cuenta de que ya había sufrido ataques de pánico, "por lo menos una vez" antes del episodio en Radio 10. "Tuve un diagnóstico equivocado y había sido un ataque de pánico. Fue en la casa de un personaje muy complicado: Emir Yoma, hermano de Zulema Yoma, que tenía otra hermana llamada Amira, que había sido acusada por la prensa española por narcotraficante. Era una denuncia potentísima en contra del entorno de Menem", comenzó el relato.

El periodista fue al domicilio de Amira Yoma para entrevistarla, aunque en el reportaje "no dijo nada". "Estando en la casa de Amira Yoma, me desmayé y terminé en la cama de Emir Yoma. Entonces venían los médicos, me tomaban la presión y me hacían electrocardiograma. Y me dicen: 'Usted no tiene nada'. Me dicen: '¿Usted acaba de dejar de fumar?'. Sí. 'Ahí tiene, usted tiene un síndrome de abstinencia", recordó y agregó: "Lo que yo tuve fue un ataque de pánico porque estaba viviendo un momento en el que lo que yo pensaba no era acorde con lo que yo sentía que debía estar haciendo".