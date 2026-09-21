El duro descargo de Lucas Blondel contra el periodista deportivo que le dijo "caramelo" a Morena Beltrán: "Ella me hace..."

El mundo de las redes sociales y el periodismo deportivo se vio sacudido tras una picante publicación de Lucas Blondel. El lateral derecho de Huracán rompió el silencio con un contundente descargo en sus historias de Instagram para cruzar a un comunicador que se refirió a su pareja, la periodista Morena Beltrán, de una manera totalmente desubicada.

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Sin guardarse nada, el futbolista expresó su indignación por cómo se cosifica a las mujeres en los medios de comunicación y bancó con todo a su prometida. "Lamentablemente hoy en día se celebran este tipo de contenidos y la verdad no me parece justo tener que aguantar que una persona que se hace llamar periodista deportivo hable de esta manera de mi futura mujer, describiéndola como un 'caramelo', poniendo una foto en malla y diciendo que conseguirla sea un logro, como si fuera un premio a ganar", comenzó escribiendo el jugador.

Lucas Blondel cruzó a un periodista deportivo que trató de "caramelo" y "premio" a Morena Beltrán.

En esa misma línea, Blondel marcó la diferencia entre las reglas del ambiente futbolero y el límite de lo personal: "Uno siempre acepta las críticas e incluso insultos cuando son referidas a lo deportivo, pero sinceramente no escucho que hablen de otras mujeres de deportistas de esta forma".

Blondel aseguró que Morena Beltrán es "el amor de su vida"

Más allá de la bronca por los dichos machistas, el defensor aprovechó la oportunidad para dedicarle un hermoso mensaje de amor a la integrante de ESPN. "Más allá de esto, sí, les digo que haber encontrado el amor de mi vida y tener una mujer como ella que me hace mejor persona cada día es de las cosas que más feliz me hace", remarcó.

Para cerrar su descargo, el lateral hizo una profunda reflexión sobre su presente futbolístico y su historia personal: "Y con respecto a mi carrera deportiva, ya que estamos, les digo que estoy muy orgulloso de lo que construí, ¿mucho o poco? Según la mirada de cada uno. Para el luquitas que sufría de niño, ¡muchísimo! Entiendo las reglas del juego y dejo pasar la mayoría de estas cosas, pero también aprendí que está bueno expresarse, con respeto por supuesto. Sean felices y no odien que hace mal".