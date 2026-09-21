La periodista Morena Beltrán protagonizó un divertido momento al aire cuando sus compañeros le consultaron por su intimidad y convivencia con el futbolista Lucas Blondel. La charla, guiada por el conductor Sebastián Vignolo y con aportes de Oscar Ruggeri, comenzó con una indagación sobre los motivos de discusión en la pareja.

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Frente a la consulta sobre si sus disgustos estaban vinculados al rendimiento deportivo o a errores en la cancha, la panelista descartó de plano esa posibilidad y buscó definir su temperamento cotidiano. Morena Beltrán aclaró que no suele enojarse con facilidad y marcó una clara diferencia entre una molestia pasajera y un conflicto mayor dentro del hogar.

"Estoy pensando, no soy tan enojona. Enojo es más que una calenturita", explicó la integrante del panel ante la insistencia de sus compañeros de mesa. Cuando le preguntaron si alguna vez había amenazado con irse tras una discusión, fue categórica al asegurar que jamás dio un portazo. Sin embargo, admitió que existieron momentos de tensión compartida: "Alguna noche de dormir enojados, sí".

Ante la advertencia del piso sobre el riesgo de abandonar la casa en medio de un conflicto, la periodista se mostró tajante sobre el reparto del espacio físico. "Que se vaya él. Que se vaya él, si tiene que ser", replicó entre risas. Luego, para distender la situación, detalló la comodidad patrimonial de ambos: "Tranquilo que tenemos una cada uno".

El debate por las camas separadas y el ronquido

El intercambio derivó rápidamente en los hábitos nocturnos y las diferentes modalidades que eligen las parejas en la actualidad. Sebastián Vignolo planteó que existen relaciones consolidadas que optan por no compartir habitación y trajo a la conversación el caso del conductor Leo Montero, remarcando los años que lleva en pareja bajo esa dinámica.

Beltrán confirmó que en su caso duermen juntos y desestimó la idea de distanciarse por cuestiones como los ruidos al dormir. Tras asegurar que ella no ronca, fundamentó su postura ante la duda de sus colegas: "Igual no ronco, pero por ronquidos no te podés separar de cama". Para sostener su afirmación, indicó que uno suele saberlo "porque te lo dice el otro", aceptando como única salvedad que a veces respira un poco más fuerte.

El insólito giro de Sebastián Vignolo hacia Japón y la longevidad

De manera repentina y para sorpresa de todo el equipo de ESPN F90, el conductor cambió el eje del debate y enlazó la temática de las costumbres al dormir con estadísticas demográficas internacionales. Vignolo sorprendió al panel al consultar si estaban al tanto de los índices de longevidad en territorio asiático: "¿Ustedes saben que hay 100 000 japoneses que tienen más de 100 años?".

La mesa debatió brevemente sobre las causas culturales y físicas que explican ese fenómeno en Japón, mencionando factores como la actividad física y el tipo de descanso. Para cerrar el bloque, Vignolo compartió una reflexión sobre las proyecciones globales y locales respecto a la población, advirtiendo sobre la baja en la tasa de natalidad en el país y en el resto del mundo.